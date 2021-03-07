環團原定與農委會主委陳吉仲會面坐下來談宣告破局，公投領銜人潘忠政及公投小組凌晨緊急發出聲明，表示連署書相關整理工作繁重，需全力完成整理工作，才不會辜負全體連署人所託，也因為藻礁保育有待聽證溝通的爭點繁多，爭點彼此之間又有連動性，需要納入更多元的意見，目前難以在緊迫的連署書整理工作中釐清待聽證溝通的爭點，所以無法出席與政府的會面，

珍愛藻礁桃園總部7日一早仍出現來自各地的志工前來幫忙整理連署書，對於與政府會談突然喊卡，志工們表示雖然錯愕，但可以理解也可以尊重。有志工認為，如果這次會面僅是閉門會議，外界無從得知雙方談了哪些內容，也無法取信於民眾，環團希望的自始至終都是較正式的類聽證會，如果無法以此模式進行，不要也罷。

對於外界認為與政府會談喊卡，是環團之間的「內鬥」，這次支持藻礁公投出力甚深的荒野保護協會志工私下也認為，這就像是社會的縮影，每個人看事情的角度不同，這次有75個團體響應支持藻礁公投，但不同的環團關注的議題和角度也不太一樣，大家出力的程度不一，外界認為部分人士掌握了「話語權」受到關注，「這也要看出多少力講多少話」。

志工們認為，對於這次會談破局不感到氣餒，畢竟藻礁公投連署書份量上看60萬份，這也代表全民的意志與期待，仍呼籲民眾持續響應聯署關注藻礁議題。

(中時 )