眼見目前美國越來越多人接種新冠疫苗，NBA總裁席爾佛7日親上火線，宣導接種疫苗的重要性，除了強調目前聯盟沒有任何球員接種疫苗，也不會刻意要求大家這麼做，但他相信大部分球員最終都會接種疫苗，「因為接種疫苗符合他們利益！」

「從美國接種新冠疫苗的實際人數與民意調查來看，人們越來越願意接種，」席爾佛說，「現在美國已有數千萬人接種，我的直覺是，大部分球員最終都會選擇接種疫苗，他們必須做出決定，對此我很認真，非常認真對待他們所擔憂的事情。」

席爾佛會在當前宣導接種疫苗的重要性，部分原因是接種疫苗可讓聯盟防疫政策更加簡單，目前根據聯盟健康與安全協議，球員不僅每天接受3次檢測，就算他們接觸到的人檢測並非呈現陽性，仍要受到至少7天的隔離，接種疫苗過後就不用了。

「假如你接種了新冠疫苗，就不必因為是密切接觸者遭到隔離，」席爾佛說，「在目前防疫機制下，球員只能往返自家與球館之間，但假如他們接種疫苗，就可替自己社區做更多的事情，這也是我們跟球員工會討論的重點，接種疫苗帶來一些真正的益處。」

(中時 )