土耳其籍藝人吳鳳(吳承鳳)在台灣落地生根，在2015年娶了台灣太太陳錦玉(Rynne)，兩人生了一雙可愛的女兒，吳鳳也成了台灣女婿，甚至在台灣發展有成，拿下過金鐘獎，是第一個拿下電視金鐘的外國籍藝人，而吳鳳向來以光頭造型示人，幾乎成了他的標誌，但他近日在臉書貼出傷勢照，曝雖然大家喜歡他這個模樣，但其實剃光頭非常辛苦。

在台灣發展多年的吳鳳，不但娶台灣太太，也真心熱愛台灣，致力推廣在地文化，他也是談話性節目熟面孔，甚至在2012年以《愛玩客》拿下行腳節目主持人獎，在台灣發光發熱，並於2018年3月，以「外籍高級專業人才歸化」，取得中華民國國籍，得到身分證成了真正的台灣人。

而吳鳳除了上電視外，也積極經營社群，可以發現，多年來他都維持光頭造型，頭型又圓又飽滿，加上斯文五官，帥得很有個性，但其實他要維持這個造型，付出很多心力，吳鳳最近貼出後腦勺的照片，表示知道很多人喜歡他光頭的樣子，「但是你們不知道保養光頭實在是太辛苦了！」，理由是剃髮的時候經常弄傷或過敏，但他為了維持造型，仍是每個星期自己剃頭髮跟鬍子，「沒辦法天天弄，這真的受不了！」。

照片中，吳鳳從後腦勺到側邊，都布滿一點一點的傷口，還有大面積發紅，畫面有些驚悚，他表示剃髮時難免刮到頭皮，會有點痛，傷勢常讓老婆也嚇一跳，但真的很難避免不受傷，他只能休息一下，並噴土耳其的玫瑰水，才會恢復正常。

吳鳳也建議，如果有人有想剃光頭，首先真的不要急，先確認頭形夠圓，然務必慢慢剃，而且不要以為沒頭髮了就不保養，光頭更需要細心呵護，「夏天不要過度曬太陽，冬天戴毛帽等等」，笑稱：「沒想過光頭背後有這麼辛苦的故事吧？」，網友聽了也覺得不可思議，以為光頭最好打理，洗臉時順手擦擦、不用吹頭髮，而有剃過光頭的人則心有戚戚焉，還有人剃過之後知道麻煩，之後直接放棄維持。

(中時新聞網)