台北市旅館商業同業公會近期傳出理事長鬧雙胞新聞，第15屆理事長、台北商旅董事長劉季強向本刊控訴，公會成員近年大量流失，形同四分五裂；同時，他也控訴今年甫當選第16屆理事長的韋建華在15屆時出招不斷，導致他喪失理事長資格，出面控訴不只為爭一口氣，也希望台北市政府能正視公會爭議。

劉季強說，自己長期擔任公會常務理事，早期都因為工作為重，所以沒有意願接手理事長。他說，直至前理事長兩任屆滿後，當時會內部分成員邀約，並承諾他只要出席部分會議，且將協助辦理會務等條件下，他才最終答應做一任。

劉季強表示，由於自己在上海還有旅館業務怕太忙錄，當選理事長後，特別找了一組新團隊，包括新的財務人員和秘書長進駐公會，但沒想到一開始就發現交接的帳本和現金流不符，「當時我說這不能簽收，會有問題的，差額必須先補齊」。他說，從這時候開始就惹得公會內部分人不開心，後續引發許多紛爭。

查帳事件之後，劉季強指出，作為理事長要召開會議，卻有人持續從中作梗，導致多次流會，自己曾在2018年6月20日、8月17日和8月23日，依法召集會議卻不斷「被流會」。他說，然而當把這些爭議告知台北市社會局，希望能將故意不開會的人視同解職，好讓候補理事接手促成開會時，卻無法獲得積極回應。

劉季強不滿地說，自己多次依法召開會議卻無法成會後，公會內成員卻向社會局「舉發」他沒有開會，社會局竟因此配合警告，並指定人選主持理事會，接著有人發起罷免，讓他喪失理事長資格，而理由就是他沒有開會。

對此，劉季強表示，社會局不管這中間爭議，只以結果是否成會來判斷他有沒有盡到理事長職責，但現在地方和高等法院在部分民事訴訟上判他贏。他說，法院在相關論述認為只要有召集意願和實質動作，就代表有履行義務，無奈現在就差最高法院結果還沒出爐，所以無法向社會局再做主張。

台北商旅董事長劉季強與旅館公會的訴訟，在地院和高院民事訴訟都獲勝。（圖／王永泰攝）

劉季強說，「現在叫我做理事長，我也不想做，但為了一口氣，一定要爭個公道」。他表示，除了不斷「被流會」外，自己遇到的怪事不斷，而且在他尚未被罷免前，就被公會成員阻擾他進辦公室；甚至在2018年7月時，公會突然主動退他會費，最後只好請秘書匯回去。

劉季強沉痛地表示，「整件事就是騙我上去選，選上之後又把我弄掉」。現在的他只能期盼，希望最高法院民事判決可以儘快下來，不然公會現在已經四分五裂，在疫情之下，對整個產業和公會不是好事，也期盼台北市長柯文哲能夠重視相關問題。

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(中時新聞網)