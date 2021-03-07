新冠肺炎疫情之下，台北市旅館業者苦哈哈，卻傳出旅館商業同業公會爆出紛爭。第15屆理事長、台北商旅董事長劉季強向本刊控訴，今年甫當選第16屆理事長的韋建華在15屆理事會時出招不斷，導致他遭罷免，韋最後順勢接手公會；對此，韋建華接受本刊採訪時表示，自己是合法當選的理事長，對於前任理事長要進行訴訟，他只能表示尊重，並虛心接受任何指教。

韋建華表示，法院都已經有判決了，相關紛爭都是緣起3年前的事，自己並沒有執意要擔任理事長。他說，因為劉季強在第15屆中途被罷免後，公會才依法改選他接手出任理事長，當時公會內也有共識，只要法院判決出爐，就讓劉回來繼續擔任理事長。

韋建華說，自己從第15屆中接手的任期為2019年4月16日到2021年3月12日，依《人民團體法》應在今年2月13日至3月12日間召開會員大會，最後再當選第16屆理事長，都是照規矩來。他也強調，劉季強要告公會，他都尊重，但現在劉季強要訴訟罷免無效，就算最後贏了，那也是針對15屆，自己仍是依法當選的16屆理事長，這無礙他的合法性，自己的當選是有效。

針對劉季強指出在地方法院、高等法院的民事訴訟都告贏公會一事，韋建華表示，據自己了解，最高行政法院部分的判決已經出爐，劉是敗訴的。他強調，不管民事或行政訴訟，公會最終都會持續爭取。

針對劉季強指稱被惡意退會費一事，韋建華表示，因為劉欠部分繳會費，才會要求他一次補足，或請劉重新申請入會，中間因有退費過程，相關程序都有詢問台北市社會局。

台北市旅館商業同業公會前任理事長劉季強指控，自己遭人罷免有內情。（圖／王永泰攝）

關於劉季強指控多次「被流會」一事，韋建華則反控，因為劉每次召開會議，都在深夜3點，地點也選在劉自己的旅館，並要求會員支付場地費，還指控其他會員「騙吃騙喝」，才讓其他會員心生不滿。他也解釋，有次劉季強召開會議卻突然取消，通知取消的時間很晚，真的讓很多人不開心。

關於半夜3點的說法，本刊詢問是否有相關會議紀錄，韋建華則表示，沒必要拿出來給劉難看。而詢問劉季強秘書此事，劉的秘書則回應，絕無此事，也未跟會員收取場地費用。

針對公會財務有問題，韋建華表示，那是非常早期的事，大概第9屆以前的財務確實有比較亂，也差點鬧到警局，但後來團體內部為了和諧，已盡快把財務處理好，已經沒有問題。他說，劉季強在公會十幾年，確實對公會和接手的後輩有貢獻，因此對於指控，只能表示尊重。

韋建華向本刊強調，所謂會員流失並非實情，而是疫情嚴峻，有部分連鎖集團業者，手上有3到5家旅館但只繳1家的會費；目前台北市旅館業者有400個老闆，將近340個有交錢，台北市旅館公會算是入會率極高的公會。他說，劉季強做了12年常務理事，提供很多改革想法，包括邱樂芬、徐銀樹和王孝典都是非常好的理事長，對該會貢獻良多，自己會虛心接受各界的批評指教。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)