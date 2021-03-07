今天3月5日正式進入驚蟄節氣，春雷響、萬物即將萌發，驚蟄將帶來一年的第一聲春雷，所有動植物都即將被喚醒，各類吉凶之事也都蠢蠢欲動。
國際間國與國、國與地區之間的三角糾紛、衝突、攻擊、施壓、詐欺、偽造、不道德的事情，會大肆在檯面上被放大，政權、地界、航線、水資源、通訊、太空、科技、智慧、晶片、醫療搶奪事件也會頻傳。
另外，由於驚蟄這段時間，火星暴衝，國際間3月5日到3月23日，男性國家元首、地區領袖、閣揆…等政府官員，大商業、企業家或知名人士、演藝人員，都必須注意意外、疾病、突發事件的發生，可能會有生命危險，並且容易碰到三角感情的糾紛被搬上檯面。
另外邱彥龍老師也提醒，2021年3月5日~3月23日驚蟄這段期間，飛機、直升機、熱氣球、火箭…等飛行器，要小心可能由高空墜落地面，造成人員傷亡的意外發生，最好加強保養、維修、提早改進與測試。另外也要小心國際武器裝備、退進器、引擎、風扇、通道等陸續出問題。
邱彥龍老師也預言，驚蟄這段期間國際特定國家官員、軍警、黑暗組織、黑道人物要小心被無人機攻擊或高空獵殺；此外這段期間社會事件頻傳，黑道仇殺、鬥毆、暴力鎮壓持續未停；軍警與黑道、邪惡勢力掛勾、貪汙等事件也持續會被曝光。
個人部分，《易經‧隨卦‧象曰》：「君子以嚮晦入宴息。 」這個節氣不管新舊朋友之間，談生意跟聚會的機會都非常多，但應盡早回家休息，才不會捲入三角糾紛或感情陷阱。
另外要注意的是，這段期間男女感情出軌事件眾多，單身女性三月不建議有新戀情，有高達九成五的機率會遇到渣男，而男性三月期間容易戴綠帽或變小王或陷入三角戀迷宮。
在驚蟄這段期間，夜晚也容易遇到言語與身體的攻擊，另外性變態、性侵、性暴力、渣男、性騷擾及家庭暴力等事件也會頻傳，女性要特別小心保護自身的安全。
(中時新聞網)
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