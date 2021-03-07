大陸全國兩會正進行中。大陸第十三屆全國人大四次會議今日下午將在在人民大會堂新舉行記者會，邀請大陸國務委員兼外交部長王毅就中國外交政策和對外關係相關問題回答中外記者提問，各界關注。

大陸全國政協十三屆四次會議今天上午舉行第二次全體會議，委員進行大會發言。下午部分界別舉行界別協商會議；其他界別舉行小組會議，圍繞小組關注的熱點問題進行討論。

另外，大陸十三屆全國人大四次會議全天舉行代表小組會議，審查計劃報告和草案、預算報告和草案；下午，財政經濟委員會審查「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要草案、計劃報告和草案、預算報告和草案，分別提出關於「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要草案、計劃報告和草案、預算報告和草案的審查結果報告。

每年的兩會外長記者會，都頗受各方關注。今天下午3時，大陸外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

這次是王毅第八次外長記者會，去年兩會，舉行了1小時40分鐘的外長視訊記者會。

(旺報 )