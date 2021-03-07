因應12年國教新課綱的實施，教育部國教署推動「活化教學與多元學習計畫」，鼓勵教師運用社群自主學習、專業團隊協作等方式提升教師專業及及發展創意課程，以提高學生學習動機。109學年總計866校申請參與。

教育部國教署並特別針對偏鄉地區國民中小學發展課程及教學規劃相關資源的挹注，其中活化計畫中協助偏遠地區學校發展學生多元試探的活動，目標就是希望促進偏遠地區學子在課程活動中找到學習的興趣與自己的亮點。

推行「活化教學與多元學習計畫」，開啟教師嘗試以更多元教學方式帶動校內活化教學氛圍，將實作、闖關及成果發表等教學活動融入課程當中，也開展以學生為主體的課程設計，讓他們從學習活動中獲得自我實現的成就感。

以屏東琉球國小為例，藉由獨木舟環行琉球挑戰，不僅增進學生的學習動機，也提升學生對於自己生活環境的認識；嘉義縣布袋國中結合化學與家政課程，融合化學知識於生活當中；彰化縣天盛國小、台南市通興國小在課程中結合創作及生活體驗活動，讓學生學習構思並創作出自己腦海中的圖像，也學習著合作及與他人互動的重要。

教育部國教署表示，新課綱核心素養不僅有知識和技能，更有態度、價值觀和力行實踐的能力，在執行活化教學與多元學習計畫過程中，提供中小學教學現場資源，並引導學校檢視在地資源及學生需求為課程規劃出發點，透過教師精心設計的課程活動引發學生們的學習動機，並且改變教學場域。

(中時 )