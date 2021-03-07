緬甸軍方政變引發民間抗議浪潮，仍持續發酵中。據亞洲新聞台7日報導，日前在緬甸示威抗議中，遭警方直接開槍擊中頭部而死亡的19歲華裔少女鄧加希 (Deng Jia Xi)，雖然已入土卻仍不得安寧，被緬甸軍方將遺體挖出驗屍。由於鄧加希已成為抗議運動的精神圖騰，軍方不尊重死者的做法讓反對者大為光火。抗議群眾痛斥軍方試圖用科學調查的手法，掩蓋其遭軍方屠殺的事實。

鄧加希。(圖/路透社)

《路透社》訪問當地民眾，居民指出警方與軍方5日帶隊挖掘鄧加希的遺體，並封鎖現場、禁止人進入。目前鄧的墳墓已重新用水泥密封，周遭散亂著橡膠靴子與手套等物品。

根據緬甸當地電視台報導，警方與1名法官、1名醫師，已將鄧加希遺體掘出並驗屍。驗屍報告指稱，鄧加希腦後出現穿透性傷口，腦中有1.2公分乘以0.7公分大小的鉛片，這與警方慣用的子彈彈頭不一樣。

鄧加希在抗議活動中遭警方開槍射中頭部而亡。死後仍不得安寧，遭軍方掘開墳墓驗屍。圖為鄧加希墳墓，因挖掘而一片凌亂。(圖/路透社)

電視台指出，由於警方一直是站在示威者面前，與群眾面對面；但鄧加希的傷口卻出現在後腦，而使其致命的物體，可能是由能使用點38子彈的槍枝所射出。「因此，鄧加希可能是遭不願緬甸社會維持安定的有心人士暗殺」，從而否定警方謀殺的可能性。

《路透社》指出，在抗議活動中穿著「一切都會好起來」上衣的鄧加希，死前曾簽署器官捐贈，使得緬甸民眾以「天使」稱呼她，並將其視為抗議活動的精神領袖。如今其遺體遭軍方掘出，讓反對者大表不滿。其指責緬甸軍方試圖用驗屍的手法，來合理化警方過度執法的問題，進而使警方免於謀殺罪的起訴。

在緬甸社交媒體上，則痛斥軍方挖掘鄧加希遺體，是對她與家人的羞辱，並精心設計出假新聞來為警方脫罪；不過，軍方與警方發言人都不願意回應。緬甸國營電視台指出，這次驗屍有先徵詢鄧加希家人同意，而其家人則仍未回應此一說法。

(中時新聞網)