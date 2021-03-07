大聯盟春訓熱身賽展開後為新球季先發輪值傷腦筋的休士頓太空人隊，今（7）日傳出與右投手歐多瑞希（Jake Odorizzi）簽下2年合約，2023年球團還有選擇權，大聯盟官網和《ESPN》等媒體都報導了這項訊息。

太空人隊王牌先發投手韋藍德（Justin Verlander）去年9月30日動了韌帶置換手術（TJ），今年還在復健期間。原本5大輪值人選之一的瓦德茲（Framber Valdez）春訓期間手指骨折，何時能歸隊尚未可知，需要再補一名先發投手。

歐多瑞希今年30歲，去年他接受明尼蘇達雙城隊1780萬美元的合格報價，但球季期間三度進入傷兵名單，總共只先發4場，投13.2局，戰績0勝1敗、自責分率6.59，表現失常，球季結束雙城決定不留他，於是成為自由球員。

歐多瑞希2012年在堪薩斯皇家隊登上大聯盟，隔年轉到坦帕灣光芒隊，2014年起成為固定先發輪值成員，5年拿下47勝44敗，2019年被雙城隊簽下，投出15勝7敗、自責分率3.51佳績，入選美聯明星隊並參加大聯盟明星賽，大聯盟生涯累計62勝56敗、自責分率3.92。

太空人隊先發輪值已有葛倫基（Zack Greinke）、哈維爾（Cristian Javier）、麥卡勒斯（ance McCullers Jr.）、厄基迪（Jose Urquidy）等人，歐多瑞希加入後先發輪值大為鞏固。

(中時 )