有「台南關廟鳳梨王子」之稱的楊宇帆日前在政論節目上誇口稱，台灣鳳梨要出口大陸超簡單，只要看起來像鳳梨就好，就算把菜頭用成像鳳梨外觀可能也會要，此話一出，引發輿論譁然，對此，楊宇帆本人正式在其社群平台上發表道歉聲明，網友也直言，有些玩笑話可以私下講講，但上了媒體真的要謹言慎行。

楊宇帆在1日的政論節目《鄭知道了》上，對於大陸禁止台灣鳳梨輸入表示，若撇開政治因素回歸商業本質，大陸不只對台灣做這種事，而是想把全世界的農業技術都想買下來，然後自己能生產。以台灣鳳梨而言，很大的問題是沒有「分攤風險」，因為他發現外銷的鳳梨通路幾乎100%在大陸市場，更有業者曾開玩笑說，大陸想要的鳳梨「看起來像鳳梨就好」，把菜頭弄得像鳳梨的外觀，他們可能也會想要，因為大陸對品質要求不是那麼高，某種程度上這樣的商業模式，反而把產業養壞了。

對此，楊宇帆昨（6日）在臉書發文表示，「這幾天惹出了一些風波，讓整個鳳梨事件失焦，我想說聲抱歉」，更稱自己身為農家子弟，沒有必要刻意重傷鳳梨產業，台灣的鳳梨品質放眼國際一向優秀，即便品質較一般的鳳梨，都能屌打國際，大多數的外銷業者，也都相當用心把品質顧好，市場有各自的需求跟考量，水果分級是很正常的事情，他嘴裡說的不挑貨，其實是代表台灣的鳳梨都有水準以上。

楊宇帆坦承，「我是一個很愛開玩笑的人，於是，才會有了那樣誇張的比喻」，外銷是他不熟悉的領域，了解非常粗淺，針對自己不熟的部分，之後會閉嘴，請媒體找專業人士。有人說，鳳梨產業會被他摧毀，楊宇帆稱，這句話是言重了，台灣農業沒有弱到被他這個小小鳳梨農擊倒。節目言論上的批評指教，他都接受，畢竟語出他口，感謝各方的指教，他會反省檢討，自己的領域上繼續紮根努力，為台灣農業盡一份微薄的心力。最後，楊宇帆再次向社會道歉，「謝謝大家的關心，不好意思讓大家擔心了。鳳梨加油，台灣農業加油」。

對於楊宇帆的道歉，大批網友也在其po文底下給予正面的肯定，「你沒有錯，宇帆加油！清明節後我們繼續吃鳳梨」、「讚啦！專業與胸襟都讚」，但也有網友認為，「鳳梨產業會被你摧毀？我認為你不足影響整個市場，足以影響市場的是媒體，而你自以為幽默的話語在加上媒體過度放大，對於台灣鳳梨果農影響程度非常大！鳳梨外銷到任何國家，都需要層層把關，並非你所言，以後你的言論，請你不要一句通到屁眼就說出」、「你的玩笑話在你臉書是沒啥問題的，但是上了媒體就要小心了，畢竟各方解讀都不同」、「有些玩笑話可以私下講講，但上了媒體真的要謹言慎行，畢竟現在是網路時代，說過的話真的可以講給全世界聽」。

(中時新聞網)