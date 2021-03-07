先前還跟杜蘭特攜手痛批包含「俠客」歐尼爾、「惡漢」巴克利等資深球評前輩，對於現役球員的批評帶有惡意與嫉妒的「小皇帝」詹姆斯，如今帶頭改口了，他在最近受訪表示自己將會尊重那些口無遮攔的前輩說詞，不管是正面或負面批評。

「那些球評前輩坐在那裡，然後開始高談闊論，他們只是說出自己的看法，你只能選擇尊重或不尊重他們講了什麼，」詹姆斯表示，「就算他們一點情面也不講，尤其是巴克利，但是你必須尊重他們，因為事實上，那是他們投入工作的方式之一。」

不少球星也跳出來支持詹姆斯的說法，拓荒者明星後衛利拉德表示，「當你看到那些名人堂球員提起你的名字，總是一件相當有趣的事情，假如他們說你的是消極負面的，你的感覺會是希望他們沒講過，如果是積極正面的，你會感覺受到肯定。」

暴龍後衛羅瑞也說，「我被那些人批評過很多次，包含歐尼爾、巴克利、肯尼史密斯都說過我很多次，我很欣賞他們如此坦誠的態度，因為他們都是名人堂成員。」熱火前鋒吉米巴特勒更是直言，「他們說我好的東西，也說我不喜歡的東西，你必須坦誠面對這些事實。」

(中時 )