傳奇教頭「禪師」菲爾傑克生(Phil Jackson)當年執教時喜歡買書送給球員，每次有長途的客場征戰時，他就會書店挑選好書送給大家，包括球員、教練團、防護員人人都有一本，而且每人都到的書都不同。在傑克生11座總冠軍的兩支球隊之中，就屬麥可喬丹(Michael Jordan)、皮朋(Scottie Pippen)最不像話，因為他們從不看書。

美媒ESPN曾在1998年報導，傑克生總是會向新進球員贈送自己的著作《神聖的籃球》，身為球隊菜鳥多了解一下總教練的想法也是應該的。「喬丹和皮朋根本沒差，不管我買什麼他們都不會看。」

離開「公牛王朝」之後，傑克生相隔不久又建立了「湖人王朝」，他手中的王牌也更換為新一代球星俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)、布萊恩(Kobe Bryant)。布萊恩被傑克生認為是「無法管教的球員」，但布萊恩也是會看書的，退休後還請傑克生推薦更多的書。歐尼爾是NBA少數文武雙全的人，他當時看書之後居然還寫了心得報告交上去，令傑克生訝異。歐尼爾後來取得博士學位，自嘲「也許有一天我需要靠文憑來吃飯。」

傑克生曾說，就算球員把書丟在書架上生灰塵，哪怕是10年之後球員撿起來翻一下，他送書的目的就達到了，「教育是一生的事，沒有時限。」當年最愛看書的球員據說是公牛射手科爾(Steve Kerr)，傑克生每次得額外花心思為科爾找書，多年後正是這位科爾掌兵建立了「勇士王朝」。從這方面來說，或許科爾才是禪師最傑出的弟子。

(中時新聞網)