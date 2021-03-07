警方將逃入幼兒園的許、翁兩嫌帶回屋內清查，也在後陽台屋外遮雨棚找到卡在遮雨棚「進退兩難」的吳姓犯嫌，他被警方用槍指著，表情相當尷尬（翻攝照片／戴上容新北傳真）

43歲的許嫌日前於花蓮擁槍自重，近日到三重重操舊業被新莊區警方鎖定，新莊警方3日與大批他縣市支援警力齊攻堅，攻堅地點隔壁為幼兒園，警方先行疏散70多名幼兒園師生，現場逮捕4名嫌犯，並查獲改造槍枝4支和安非他命等毒物，訊後依槍砲及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，槍彈及毒品的來源與流向將深入追查。

據了解，許男在花蓮地區有許多槍枝及毒品不良紀錄，是警方鎖定的製槍慣犯，狡兔三窟的他在新北及桃園多個處所租屋藏匿，更疑似把槍械分散在不同地方藏匿躲避查緝。許嫌害怕警方會找上門，常把後陽台鐵窗鋸開，預留退路，新莊警分局鎖定許嫌蹤跡，日前向法院聲請搜索票獲准，申請刑事局除暴特勤隊支援，3日下午抵達三重下竹圍路上租屋處實施攻堅行動。

新莊警持搜索票抵達許嫌藏匿的三重住處，發現隔壁是幼兒園，擔心攻堅過程發生危險，分隊長李政融率隊事先疏散園方師生70多人，安撫他們「警察叔叔要抓壞人」。

「砰！」特勤人員發射破門鎮暴槍，把犯嫌住家大門打出一個大洞，除暴特勤隊員警接著用撞門器材用力把門撞開。「不要動！通通趴下」大批幹員衝入屋內，裡面的2名犯嫌急忙從後陽台跳窗逃逸，果然跳進隔壁幼兒園後立刻著了警方的道，被埋伏員警逮個正著，壓制在地動彈不得。

新莊警方表示，警方將逃入幼兒園的許、翁兩嫌帶回屋內清查，也在後陽台屋外遮雨棚找到卡在遮雨棚「進退兩難」的吳姓犯嫌，他被警方用槍指著，表情相當尷尬，另在屋內逮到另外2名犯嫌，警方搜索後發現大批改到一半的槍枝，清點後查獲改造槍枝半成品3支、改造長槍半成品1支及製槍器具、安非他命毒品，許嫌顯然就把租屋處當成改槍工廠，另外也在屋內搜出，證據確鑿嫌犯百口莫辯。

主辦的新莊警、花蓮與刑事局幹員和三重警，最後順利將4名犯嫌通通逮捕，依槍砲及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，許姓主嫌更被法院裁定羈押，槍彈及毒品的來源與流向，專案小組也要深入追查。

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警方搜索後發現大批改到一半的槍枝，清點後查獲改造槍枝半成品3支、改造長槍半成品1支及製槍器具、安非他命毒品（翻攝照片／戴上容新北傳真）

警方搜索後發現大批改到一半的槍枝，清點後查獲改造槍枝半成品3支、改造長槍半成品1支及製槍器具、安非他命毒品（翻攝照片／戴上容新北傳真）

(中時 )