38歲大陸女星孫儷2001年出道以來，一直擁有纖細的體態，即便與鄧超婚後生下一對兒女等等、小花，都沒有因為產後身材走鐘，讓許多女網友相當羨慕。孫儷近日分享自己的晚餐內容，原來她掌握「少油低脂」的訣竅，怪不得身高165cm、體重卻長年不超過45kg。

孫儷進入演藝圈20年，體型沒受到不規律作息、壓力及生產影響，一直給人瘦到不行的印象，5日她透過微博公開晚餐的照片，居然只有一盤照燒口味的紅蘿蔔和一杯紅棗水，表示：「少油低脂，晚餐完美」，超少份量的餐點把網友全嚇壞，忍不住留言驚呼：「娘娘好自律！」、「娘娘你不胖不用減肥」、「這也太養生了吧」、「吃得太少了美女」等，引發眾多網友熱議。

孫儷晚餐只吃照燒口味的紅蘿蔔和一杯紅棗水。（圖／微博@孫儷）

就連很多人愛的甜食，孫儷都吃得相當健康，曾在微博PO出助理「小空」為她做的薏米陳皮紅豆沙，每次種類都不同，印象最深刻的為白木耳山楂，孫儷笑說小空深知她熱愛山楂，完美融入白木耳裏面，賢慧的特質使孫儷忍不住想幫忙牽紅線：「這樣完美的女子有沒有想娶回家的！」

孫儷的甜食也很養生。（圖／微博@孫儷）

不只如此，孫儷5歲就開始學舞蹈，從小就很注重體重管理，曾表示自己每個禮拜都會實施兩次16＋8輕斷食，或是正餐只吃一把青菜、兩份烤麩和一顆急救用的黑糖，份量都少於一般人。

不過，孫儷最近試做沒有麵粉的華夫餅（格子鬆餅）時，起初形狀破碎、不完整，不想浪費的她都會一口氣吃掉，等到成型後又要試口感，製作過程中陸續吃下10塊左右，她苦笑：「我現在有點明白，為什麼很多廚師都沒辦法輕鬆的保持身材了……」。

孫儷做的無麵粉鯛魚燒。（圖／微博@孫儷）

(中時新聞網)