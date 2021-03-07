台中市長盧秀燕重視市民行的安全，積極推動燙平專案，自上任以來已執行超過633條、265公里道路燙平。外埔區廍子、土城兩里聯合里民活動中心將於今年落成啟用，建設局超前部署，投入350萬元率先燙平土城路1.65公里（180號至廍子路口），工程已於日前完工，不僅提升周邊道路品質，也讓甲安埔居民休閒活動更好行。

建設局長陳大田說，外埔區土城路起、終點分別鄰近國道1號及3號，建設局投入約350萬元經費徹底改善該路段，完成道路刨鋪長度1.65公里、改善道路面積約13,500平方公尺、路面孔蓋調平50處並重新劃設抗滑標線600平方公尺，完工後將作為疏通國道壅塞車流的替代道路，民眾用路更安全。

陳大田指出，市府推動的燙平專案，除將一般道路瀝青重新刨鋪，同時將標線抗滑係數提升至65BPN，可提高機車族用路安全；此外，加強軟弱路基改善、孔蓋下地及調平、路肩樹木浮根處理、路口無障礙空間設計，並導入循環經濟材料如再生料的運用，打造更平順、好行的道路。

(中時 )