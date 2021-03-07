中部一名男大生對同班女同學告白遭拒，竟趁聚會單獨相處機會，猥褻女同學遭告。他自述兼家教當外送、半工半讀養活自己，犯後態度良好且願意接受兩性教育，希望獲得緩刑；不過女同學認為他沒有真心悔改，應該入獄服刑「贖罪」，一審依強制猥褻罪判男大生7月徒刑，上訴台中高分院認定一審判刑「尚屬適當」，駁回男大生上訴。全案目前上訴最高法院審理中。

根據判決內容，就讀中部一所大學的蔡姓男大生，對同班一名女同學有好感，曾告白但遭到拒絕。2019年7月某日深夜，女同學與兩名友人在住處飲酒、聊天，蔡男不請自來，女同學不好意思拒絕，讓蔡男進門。

豈料，蔡男竟趁兩名友人外出買酒，只剩他和女同學獨處的機會，不顧對方反抗，強吻、亂摸猥褻女同學。事後女同學提告，檢警偵辦時，蔡男不認犯行，直到台中地院審理期間，才改口承認，但又辯稱當時精神狀態不佳。

蔡男強調已知警惕、絕不再犯，請法官考量他無前科，犯後態度良好，願接受兩性教育，特別是他就讀大學，兼職家教與外送員，半工半讀唸書和養活自己，希望能獲判輕刑及宣告緩刑。

不過，雙方一直未能達成和解，女同學認為蔡男沒有真心悔改的誠意，希望他入獄服刑，接受法律制裁，作為贖罪方法。台中地院依強制猥褻罪判蔡男7月徒刑，上訴二審遭台中高分院駁回，全案目前上訴最高法院審理中。

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(中時新聞網)