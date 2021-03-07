新北市社區農村號召女性，參與社區事務的女性近來大幅上升，像是三芝區三和社區理事長劉秀鳳利用社區所栽種的洛神花做出系列產品，而共榮社區理事長吳思緯維護社區內溪流，獲得第一屆全國金牌農村殊榮，兩位女性帶領居民開創農村新願景。

三和社區理事長劉秀鳳推動社區營造已10多年，多事辦理攝影活動紀錄保存社區影像，吸引大量喜好攝影的遊客前來參加並體驗三和社區之美。此外，劉秀鳳也積極推動社區洛神花系列產品，即日起至4月中旬，每日9時至17時市集皆配合櫻花季延長開放，鼓勵大家造訪支持在地小農，在賞花之餘也要保持社交距離、勤洗手、佩戴口罩一同正向防疫。

共榮社區理事長吳思緯推動再生事務已有十餘年經驗，今年度從前理事長林義峰承擔重任，近幾年來協助社區獲得第一屆全國金牌農村殊榮並與德國金牌農村交流觀摩，吳思緯理事長表示，未來將帶領新任團隊依循社區理念實踐「里山倡議」維護八連溪，期盼能做為全國農再社區的楷模。

農業局長李玟表示，農村過去刻板印象多為男性領導，近年來農業局透過性平課程輔導帶動社區翻轉傳統印象，讓女性在農村再生擔任更重要的角色，為社區注入更多創新作法，用柔性的力量保存社區傳統文化，期盼未來會有更多婦女願意參與農村事務。

(中時 )