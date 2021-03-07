結婚雖然是小倆口的事情，但總有長輩愛出意見。一名女網友考慮到生小孩以及宴客暫時與男方家長取得不了共識，因此與男友決定先登記，再和長輩吃飯，討論後續事宜，沒想到竟被男友阿姨批評不禮貌。

原PO在《爆怨公社》表示，因為男友爸媽工作分隔兩地，很少聚在一起，加上能預見雙方家長在宴客上短期內取不到共識，因此2人決定先以LINE傳訊告知登記日期，打算換證後再與長輩吃飯，並且決定宴客事宜，沒想到卻被男友阿姨批評這樣對長輩很不尊重、太沒禮貌。

（圖／翻攝自爆怨公社）

對話訊息可以看見，阿姨不客氣地說，「雖然你們已經到法定年齡，可以決定自己的婚姻，但是長輩倫理還是要顧及，不是用line通知就好，這樣太沒禮貌。」阿姨繼續說，「或許是阿姨多言，但不被祝福的婚姻，真的不是好的開始。」言下之意，就是認為小倆口不禮貌，所以沒有要祝福。

原PO無奈解釋，阿姨就是阿姨，並非男友的媽媽，離過婚，目前單身。原PO透露，之所以先登記是因為雙方有共識想快點有孩子，但備孕一年都沒有好消息，未來打算做人工受孕，才會快速行動，不想老了再來生小孩或跟小孩差太多歲。

貼文一出引起討論，許多網友紛紛留言「到底關阿姨什麼事」、「吃了她家的米了嗎」、「男方父母都沒說話，阿姨是在哈囉」、「阿姨嘴巴是吃到排泄物？嘴巴這麼臭」、「只是個路人甲，管她講什麼，不需要她的祝福也罷」。

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(中時新聞網)