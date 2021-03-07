在民眾熱烈支持下，珍愛藻礁公投連署已突破了54萬份，社會除了熱議藻礁生態議題，背後牽扯的能源發展也引起一波討論。對此，台大癌症醫院副院長王明鉅表示，中油非興建三接天然氣站不可，其實就是台灣電不夠用了，而最大癥結就出在非核家園的能源政策。他多次撰文批評現在政府，將一半電力全押在天然氣，作法太可怕、太躁進了，如此一意孤行下去，不僅珍貴的7千年藻礁未來很危險，台灣的能源也同樣岌岌可危。

王明鉅深夜在臉書上發文，深入解析珍愛藻礁公投背後相關的能源政策，他提到，中油非要在大潭藻礁兩邊興建天然氣港與天然氣儲存槽，原因其實很簡單，是因為台電的大潭天然氣電廠未來5年內要再增設240萬瓩的天然氣機組。

大潭電廠目前發電用的天然氣，全靠著一根由通霄到大潭的36吋海底天然氣管供應，且已幾乎不夠用了，未來當然更不夠用。大潭再增設這些天然氣發電機組之後，將變成世界最大的火力發電廠。不但如此，在現在的能源政策之下，台灣也將變成天然氣發電佔比超過50%的國家。

發電量50%由天然氣供應的概念是什麼？王明鉅解釋，就是把一半的電力來源全押在台灣本身幾乎不生產，全都倚靠來自數千公里海外的天然氣船來供應，這對供電有沒有風險？和其他國家比較起來又是如何？王明鉅揭示以下的4個數據，皆讓人看了膽戰心驚。

第1個是天然氣發電占比，燃氣發電在2017年接近40％或更高的國家有以色列(64％)、墨西哥(60％)、荷蘭(51％)、愛爾蘭(51％)、義大利(47％)、英國(40％)、日本(37％)共七國。台灣占比已經很高，2025年更將高達50%。

第2個是天然氣進口曝險指標，台灣和法國是最高的2個國家，德國也很高，所以德、法都不敢太倚靠天然氣發電，德國天然氣發電占比13%，法國占比更只有7%。只有台灣不生產天然氣，仍要把50％電力全押在天然氣。

第3個是全世界前十大燃煤電廠排名，第一名在內蒙古，但內蒙古是世界最大露天煤礦區，光2019年煤產量就達10億噸，占全中國煤產量25%以上。雖然台灣不產煤，但台中火力發電廠也高居世界第三大燃煤電廠。

第4個是全世界前十大燃氣電廠排名，第一名在俄羅斯，第二名在阿聯，第三名在日本。俄羅斯與阿聯都盛產天然氣。大潭天然氣電廠原本就高居世界第四大，未來再加上240萬瓩之後，將成為750萬瓩的超大天然氣電廠，更將只有560萬瓩的俄羅斯遠拋在後。值得注意的是，自己盛產天然氣的阿聯決心發展核電，於2012年開始建造4座核電機組，首座核電機組將在2021年初正式商轉發電。

王明鉅感慨說道，珍愛藻礁公民投票案，爭取的是中油的三接要遷離大潭那片藻礁區域。但在中油一定要興建三接的能源政策之下，整個台灣的電力與能源供應，竟然一半以上都要倚賴自產率不到1%、進口曝險指標高過OECD所有國家的天然氣上，未來不僅珍貴的7千年藻礁可能很危險，而台灣的能源何嘗不也岌岌可危。

(中時新聞網)