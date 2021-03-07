女星王彩樺和老公黃品文結婚19年，育有一對女兒，日前兩人的高顏值曝光，美呆一票網友，親民的王彩樺也樂於分享女兒美照，王彩樺昨（6日）則曝光17歲大女兒庭庭的皺眉照，她就噴母愛直呼：「大公主皺眉頭還蠻可愛的，我這位《戀女的娘》是在哈囉嗎」。

王彩樺大女兒已成為亭亭玉立的美少女，還有一張神似港星袁詠儀的明星臉，每當王彩樺曬女兒時，總成為媒體焦點，而王彩樺昨則曬出庭庭皺眉照，她還自嘲：「吼 人家要出門了還要拍」，不過王彩樺下秒則自稱是戀女的娘，噴母愛說：「大公主皺眉頭還蠻可愛的」、「其實這是我最快樂的日常，也是我最簡單的驕傲」。

王彩樺臉書全文。（圖／取材自王彩樺-台灣濱崎步臉書）

王彩樺很珍惜和女兒相處時光，庭庭的美照更引發網狂讚：「神韻還是看得到妳的樣子。很漂亮」、「好美！鋒芒勝過媽媽」、「大公主不比韓星差」、「新一代的國民岳母」，也有網友大讚女兒有像混血兒，還釣出王彩樺回應：「一點點吼 我爸爸我奶奶也是有一點混血的感覺」，字裡行間滿是對女兒的呵護與疼愛。

其實王彩樺過去就曾帶大女兒庭庭，為歌手黃昺翔拍攝歌曲《甜不辣》MV，當時女兒的絕美高顏值就曾引發討論，隨著庭庭絕美長相曝光，王彩樺也向媒體坦言有廣告商找上門，笑說「讓她賺一些學費也不錯」，王彩樺目前讓庭庭以課業為重，也會尊重女兒的選擇，不過目前沒有任何出道的計畫。

(中時新聞網)