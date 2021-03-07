去年國聯「賽揚獎」得主洛杉磯道奇隊投手鮑爾（Trevor Bauer），今（7）日在大聯盟春訓熱身賽再度發板先發。對聖地牙哥教士隊先發3局，被擊出2支安打，送出3次三振、有1次四壞球，無失分，自責分率保持完美的0。總計投52球有36球是好球，控球很穩定，最快球速可到97哩（156公里）。

有趣的是，鮑爾1局下三振教士隊韓籍菜鳥金河成，2局上三振歐葛瑞迪（Brian O'Grady），竟然都只張開一隻眼睛投球。道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）還說，鮑爾投某些球時可能雙眼都閉上。看來這位賽揚獎投手不僅球技出眾，還擅長搞怪。

鮑爾解釋他是要讓自己處於不舒服的狀態，嘗試各種不同的投球方式，進而找到解決打者的方法。他說：「如果對方無法在我只睜開一隻眼睛投球時得分，那在我兩隻眼睛都張開時就更難得分了。」不過他也說，這是要在例行單調的投球工作中找到樂子。

事實上，鮑爾在平常的練習中也會使用閉眼投球的方法，用來改善控球，連實戰投打練習也會用，真是與眾不同的訓練方法。羅伯茲教頭並不排斥他使用各種方法自我訓練，至於有沒有達到效果只有鮑爾自己最清楚，球隊要看的是他在投手丘上的表現。

(中時 )