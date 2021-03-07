江啟臣：破浪前行的365天

去年3月7日，國民黨主席補選投票結果出爐，江啟臣勢如破竹，狂掃8萬4千多票獲得壓倒性勝利，並於9日宣誓就職。任職黨主席即將屆滿一年，江啟臣表示，365天不長不短的日子裡，與國民黨一起走過改革的大鳴大放，在低谷中迂迴前進，也經歷同伴離席的悲哀，而最重要的是團結，「因為相信，我們可以繼續拚下去！與你一起！」

江啟臣擔任國民黨主席將滿一年，他形容這是「破浪前行的365天」。今（7）日他在臉書指出，金門的海浪，是他在這一年擔任國民黨主席以來最常記起的畫面。回憶過去在金門服役，烙印在他心上的不只是和平的可貴，更是保家衛國的責任，受完蛙人基礎訓，因緣際會接受操舟訓練，成為艇長，如何在變化萬千的海象中迅速做出判斷，是艇長的責任；如何在變化的浪勢下，決定掌舵的方向，更是艇長的重要工作。

江啟臣擔任國民黨主席將滿一年。（圖／摘自江啟臣臉書）

擔任主席的這一年來，江啟臣表示，國民黨確實也像航行在瞬息萬變的海面上，所幸，我們不但有最堅強的團隊，可以同舟一命、相互砥礪，更有過去的成就以及教訓，可以作為指引方向的燈塔，引導我們破浪前行。

江啟臣感性寫下，365天不長不短的日子裡，我們一起走過改革的大鳴大放，在凝聚共識中穩健前行。我們一起面對民意的浪潮，在低谷中迂迴前進。我們一起經歷同伴離席的悲哀，在相互扶持下，立定決心。我們一起回顧過去的光榮，用記憶歷史，來思考未來。我們一起反省往日的挫折，用謙卑回應人民的要求。我們一起抵抗執政黨的堅壁清野，一點點重新累積人民的信任。我們一起打破偏見與漠視，重新找回對外發聲，奮力呼喊的氣力。我們一起尋求與社會的對話溝通，為國民黨創造更多的可能。

(中時新聞網)