印度神童阿南德因為預言新冠肺炎疫情爆發而爆紅，而最近他又預言，全球疫情下半場「疫苗大戰」並不會解決問題，反而會帶來更多新的問題，導致「業力引爆」。

印度少年占星預言家、人稱「印度神童」的阿南德（Abhigya Anand），因為在2019年8月神準預言將爆發新冠肺炎疫情，聲名大噪。去年5月又預言比新冠肺炎更嚴重災難會在2020年12月降臨，並持續到2021年3月底結束，被認為又成功預測英國、南非、巴西等變種病毒出現和冬季疫情再起。而日前阿南德又預言，被視為新冠疫情救星的新冠疫苗，不只無法解決疫情問題，恐怕還會洐生出更大的問題。

阿南德日前在臉書PO出預言影片，在影片中16分30秒左右時提到有關新冠病毒的預測，他指出，新冠病毒很可能是在2019年9月、10月之際被「邪惡菁英」製造，「零號病患」出現時間點在同年的11月4或5日，之後病毒不斷演化、毒性越變越強，然而目前仍不知新冠病毒的起源為何的情況下，疫苗卻搶先問世。

阿南德說，新冠疫苗會引發出更大的問題，對他來說，疫苗不是疫情的解決方案，而是一個新的問題，「無論如何，疫苗都不是解決問題的方法」。他還說，疫苗的成分複雜、不廣為人知，且製造過程也會傷害牛等動物，在他所信仰的印度教中，牛是神聖、不可殺的，這樣持續傷害動物之下，會導致業力引爆。同時他預測，全球復甦至少要等到今年11月以後。

印度神童阿南德談到有關新冠疫苗的最新預言。(翻攝自 Abhigya Anand FB)

(中時新聞網)