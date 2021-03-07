驚蟄象徵春雷初響，萬物萌發之景象，在這個萬象更新的節氣裡，天星預測專家邱彥龍老師就針對12星座在3月5日到3月19日這段期間的運勢提出分析。

天星預測專家邱彥龍老師表示處女座、獅子座要特別注意健康問題。(圖/邱彥龍老師授權提供。)

▍牡羊座

事業：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

感情：★☆☆☆☆

健康：★★★☆☆

整體運勢：★★☆☆☆

上升或太陽星座落在牡羊的朋友們，在驚蟄這個節氣裡行動力滿滿，但要小心容易因為自己過於衝動而跟新朋友產生口角、打架、行車等意外，甚至也會因發生性關係的衝動，而後感到自責；在事業上也容易因為控制欲與衝動，擅作主張、擅自決策，導致不必要的花費產生。可多拜土地公，為你帶來神奇的庇佑。

在財運方面，因為太急於想合夥、拓展新事務，導致變動性太大，甚至有被劫財導致虧錢的現象，建議多諮詢、審慎評估後再下決策，穩健前行，避免造成不必要的開銷或損失。

在感情方面，單身的牡羊男女，遇到渣男、渣女的機率很大，把重心放在事業上可以防止憾事發生；有對象的牡羊男、女，感情容易退溫，感受不到對方的溫暖，因此心情受影響，所以應該多哄哄另一半開心，關懷對方，才能回到以往的快樂。

在健康上，要注意夜尿症、肺、耳鼻喉、腎、結石、糖尿病及飲酒過度等情況，多注意行車安全，也要小心有抑鬱或憂鬱的狀況。

▍金牛座

事業：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

感情：★☆☆☆☆

健康：★★★☆☆

整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽星座落在金牛的朋友們，在驚蟄期間的事業上，較容易產生莫名煩心的事或難以掌握的突發狀況，在投資上也要審慎的判斷投資標的，勿因貪快財、一時衝動或是判斷錯誤，導致有被騙錢、合夥被坑等危機情事發生。

金牛朋友們在驚蟄這個節氣，會有很不錯的正財運，穩定工作的你，過去的努力終於被看見而加薪；但若是較偏門的事業，在這個時節裡野心勿過大，知足就是幸福。

在感情上，家裡的事情較多，已婚的金牛朋友們，另一半會因為索財、收入狀況不佳的情況跟你有衝突，雙方要冷靜好好的溝通。單身或未婚的金牛女孩們，切勿因錢財而決定交往或婚嫁，會有極高的機率遇見很渣的對象；而金牛男孩們則容易因想像過於美好，遇到第三者。

健康方面，注意心血管、耳鼻喉、肺、氣管，工作忙碌疲勞，應酬酒喝多影響腎功能、泌尿系統。

▍雙子座

事業：★★★☆☆

財運：★★★★☆

感情：★☆☆☆☆

健康：★★★☆☆

整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽星座落在雙子的朋友們，在事業上有很強的積極度，在教育類、遠距或國外的市場上會有不錯的發展，但要避免因行事太衝動、說話未經思考所造成的災難；在驚蟄這個節氣，若遇不熟悉、沒深交的朋友想合夥，或是家人間主動來協助事業，可能反會讓你迷失方向，要懂得適時拒絕。

在財運方面，有不錯的事業財及貴人相助，若在國外有貿易事業，將會為你帶來很不錯的名氣財。

在感情方面，單身的女雙子在言語上需嚴謹些，小心遇到爛桃花；單身的男雙子容易在工作場合裡遇到自己心儀的對象，但要多加探詢，避免有成為第三者的狀況發生；有伴侶的雙子朋友們，則要小心彼此間有些衝突，可考慮安排出遊增進感情。

健康方面，容易頭痛不舒服、呼吸不順暢、高血壓或低血壓、抽筋、小腿或肌肉痠痛、頭部、肩頸、內分泌失調，別生悶氣、適度調整心情，勿因外界事物影響心情。

▍巨蟹座

事業：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

感情：★☆☆☆☆

健康：★★★☆☆

整體運勢：★★☆☆☆

上升或太陽星座落在巨蟹的朋友們，雖然在這個節氣容易被騙錢、或是在事業上遇到被詐騙的狀況，可到廟宇、教堂祭祀祈禱，提升心靈及思考邏輯的穩定性、減少衝動帶來的災難，可避災又可得財、減少你接觸不好人事物的機會， 得到神奇的眷顧。

在財運方面，好好穩定上班賺正財、是你在這個節氣裡最佳的選擇，若有國外生意可以做，不妨考慮用網路遠距經營的方式，不出遠門、可避災又不需承受旅途的勞累。驚蟄這個節氣裡，也建議勿投機取財、勿憑感覺投資股票，以避免不必要的虧損。

在感情方面，上升或太陽巨蟹，容易出現第三者，雙方會因缺乏信任與溝通，言語衝突導致暴力相向、掛彩受傷；單身的巨蟹，交友要注意被騙財騙色等意外；巨蟹女夜晚出門，容易遇上變態、身體或言語上的性騷擾，早點回家或不理會，方可避險。

在健康方面，要多留意肝膽結石、耳鼻喉、滑倒、骨頭受傷等問題，以及腸胃、便祕或拉肚子等狀況。

▍獅子座

事業：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

感情：★★☆☆☆

健康：★☆☆☆☆

整體運勢：★☆☆☆☆

上升或太陽星座落在獅子的朋友們，在事業上容易有突如其來的破財狀況，或許是平時欠缺傾聽、深度的溝通，霸氣的你與合夥人、對象、客戶之間會容易有衝突發生，甚至在商品部分也容易產生糾紛。要靜下心來多參酌各方建議，審慎處理各種不同關係之間的衝突與糾紛，以和為貴。

在財運方面，建議在這段期間，保持原有的認真工作狀態會是你最好的選擇。有很多想法的你，在錢財上又沒有更多餘裕空間的狀況下，如果在此時有更大規模的展店計畫、花錢衝產品數量，會導致很多執行上的困難；也因為太急、做了太多自己無法掌握的事，在未經審慎評估的狀況下慫恿朋友投資，將會為自己和朋友帶來不必要的麻煩甚至虧損。

在感情方面，單身的獅子朋友們容易遇上三角戀的狀況，且容易有奉子成婚的現象，在安胎上要多加留意；有對象的獅子們在這個時節裡的爛桃花也不少，要懂得自律，與另一半感情好才會得財，若伴侶的財運好，對獅子自然也會有幫助。

在健康方面，要特別注意心血管疾病，3月8日之前是危險高峰期，特別小心喘不過氣、氣喘、恐慌症或突然心臟麻痺等狀況，最好適度運動、調整良好生活習慣、多喝水。

多留意行車及瓦斯的使用安全，更要小心非法毒品的使用容易產生重大生命意外！另外骨頭、膝蓋、耳鼻喉、食物中毒、腫瘤等狀況也要注意，有不舒服要盡速就醫，勿拖延！

▍處女座

事業：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

感情：★☆☆☆☆

健康：★☆☆☆☆

整體運勢：★★☆☆☆

上升或太陽星座落在處女的朋友們，這陣子在事業上會有一種成為「焦點」的感覺，或許也因為必須親自處理很多棘手問題、時間壓力導致細心與耐心不足，很想積極的你卻總是因為情緒不穩、冒出不少抱怨，因此吸引而來的人事物也是負面的磁場，更可能會讓你遇上霸凌的狀況；試著轉個正念，多點細心且多做少說，才是預防詐騙的不二法門。

在財運方面，這段期間容易破財，花費多用在發揮你的貼心特質上，可能是對另一半、同事、下屬間，多一點暖心和小浪漫，也可能是用在自身或寵物的健康上。雖然這段期間花費較多，但花錢能買得到快樂、甚至花錢能消災，或許也能算是一種人生的小確幸。

在感情方面，處女座女孩們在事業或外出容易遇到新的對象，但小心並非是未來的結婚伴侶，要多觀察以免容易被渣到；處女座男孩們也要留意，若不小心成為第三者，不僅傷害到自己也傷害到他人。

健康方面要多留意心血管疾病、耳鼻喉、肩頸發炎、肺部、乳房、腸胃疾病、眼睛、子宮、血管腫瘤、淋巴堵塞、婦科疾病，並嚴防嚴重意外發生。

▍天秤座

事業：★★★★☆

財運：★★★☆☆

感情：★☆☆☆☆

健康：★★★☆☆

整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽星座落在天秤的朋友們，在事業運方面，工作能為大家帶來開心氛圍，讓賺錢也跟著變得更順利，而老闆或貴人們也會較容易看見你的付出與努力，給予相當的肯定和幫助，切記踏實行事，多做少說，勿被好運沖昏頭。堅定自己的信仰，可以給你帶來穩定心靈的力量。且會因為正向思考的吸引力法則，讓你得到更多神奇的眷顧，甚至健康上也有機會逢凶化吉。

財運不錯的天秤朋友們，只要積極努力，你的付出就會有明顯的回報，在這樣喜悅的氣氛裡，在想要享樂、娛樂的同時也別太八卦，下任何決定前千萬要謹慎小心，不要衝動、憑感覺行事，勿輕忽朋友對你的那份信任。

在感情方面，單身的天秤要多觀察、相處，別輕易讓爛桃花開花、或扯入別人的三角關係中，夜晚出門或在公司也要多注意自身安全，勿縱容任何可能對自己造成傷害的騷擾行為。

健康上要盡量維持充足睡眠、多運動、正向思考，須調整飲食、調養腸胃機能，不要亂吃藥。在這個時節要多留意父母親的身體健康、盡可能多給予關懷與觀察。在驚蟄期間受孕的天秤媽咪容易懷男寶寶，但在安胎上會有較危險的狀況，千萬要小心飲食及行動，以保平安。

▍天蠍座

事業：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

感情：★☆☆☆☆

健康：★☆☆☆☆

整體運勢：★★☆☆☆

上升或太陽星座落在天蠍的朋友們，在事業上會有投資的機會，但也因為這段期間自己比較沒有心在工作上、很想放鬆下來享受生活的你，小心忽略了審慎評估的重要性，造成投資資訊蒙蔽而產生較高的危險，情緒上也容易受到感情、子女、娛樂的影響。

在財運方面，努力保持好心情、多說好話、累積好的能量磁場有助財運，若天蠍座的朋友們在驚蟄這個節氣裡願意靜下心來好好了解房地產，也能藉著房地產的買賣賺到錢。

在感情方面，從日常開始一點一滴累積信任、建立適合雙方的良好溝通方式，在兩人遇到衝突、婚姻遇到大變化或瓶頸的時候，或許能解開誤會或轉機發生。在這個節氣，也是適合執行生育計畫的好時機，懷女寶寶的機率高，但若懷男寶寶則要留意照顧心臟方面的問題。單身的天蠍朋友們若發現不小心成為第三者，則要留意不小心渣到別人、也容易有被渣的狀況。

在健康及精神層面，忙碌的你這段期間因應酬過多、精神壓力很大，需更加注意肝、腎、胃等循環系統，以及耳鼻喉、頭、胃、骨頭、頭痛、神經痛、壓力痛及身體的疲勞；也要小心性病、性衝動、性虐待、言語暴力、霸凌，並且要有堅強的心理準備面對檯面上最難堪的曝光狀況。

▍射手座

事業：★★★★☆

財運：★★★★☆

感情：★☆☆☆☆

健康：★★★☆☆

整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽星座落在射手的朋友們，近期在事業上會有機會認識各式各樣不同產業、社會背景的新朋友，多相處、多觀察一段時間、不急著深交，自己要懂得明辨交情合適的深度。

在財運方面，認真工作的你有很不錯的大財運，但在驚蟄這個節氣裡的你會因為前世因果的緣故，在各種不同的面向上都會比以往更執著，若打算投資另一半，要先有不求回收的心理準備。

在感情方面，容易奉子成婚、或有拿掉孩子甚至流產的狀況，但建議凡事要三思而後行，避免造成一個無辜小生命的遺憾。有伴侶的射手朋友們，在投資上要謹慎小心，也要避免因投資失利的狀況引起家庭失和；孩子在這段時間也會較不合你另一半的心意，造成對方易怒的狀況；若發現有第三者的介入，要有智慧的處理，避免紛爭傷及家人情感。

在健康上，需多注意身體小毛病給予的警訊，除了應酬多須小心肝之外，也要多留意耳鼻喉、腰背腎、淋巴、肩頸痠痛、頭痛、胃、骨頭、胸痛、胸悶、發炎、多夢睡不好等症狀，可以試著學習讓腦袋放空。

▍摩羯座

事業：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

感情：★☆☆☆☆

健康：★☆☆☆☆

整體運勢：★★☆☆☆

上升或太陽星座落在魔羯的朋友們，近期在事業上容易認識較情緒化、或是醉翁之意不在酒的新朋友，或許保留一點界線、彼此多觀察，也是保護自己的一種方式。

在財運方面，雖有不錯的正財運，但開銷也多會用在享樂、小孩、自己與家人的健康上。在賺錢的路上，也要留心是否有擋人財路的現象，「人和」也是進財的關鍵因素之一。

在感情方面，思維邏輯跳躍又近乎百變的你，讓伴侶或身邊的朋友總是丈二金剛摸不著頭緒，甚至上演后宮娘娘們的神奇大亂鬥也是不無可能的劇情。

在健康上，耳鼻喉會有點不舒服，要多留意肚子、泌尿系統、喉嚨、肩頸、血糖、頭痛、神經痛等現象，家人也要留心有長瘤、開刀、化療等狀況，以及意外傷害的發生。

▍水瓶座

事業：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

感情：★★★☆☆

健康：★★★☆☆

整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽星座落在水瓶的朋友們，這時節的你在事業上會有一些新的合夥機會，但建議不要隨便投資或合夥，在過於積極、衝動、資訊未經核實產生交易瑕疵的狀況下，會為自己帶來不少的困擾或詐騙的可能。踏實的項目好好的做，不計較賺錢多寡、該分享就分享，避免樹大招風，錢財能穩健安全的入袋最重要。在驚蟄這段期間也容易遇到棘手的客戶，過程可能會讓你感到有些不舒服，但要好好處理，避免產生更大的麻煩。

在財運方面，正財運及偏財運都很不錯的水瓶朋友們，別忘了凡事審慎評估判斷，不光靠感覺行事，才能有更穩妥的收入；除了有不少的娛樂、飲食、行銷花費外，也會有較多的家庭開銷在房地產、裝潢、土地上。

在感情方面，水瓶女孩較容易遇到有渣男，給自己多一點時間相處判斷，才能保護自己、降低受傷害的機會；有伴侶的水瓶會和另一半一起同心努力賺錢或分享錢財，並在過程中培養出好的默契和更深刻的情感。

在健康上，這段期間要多留意自己與他人的行車安全，以及肺、心臟、腳底板、耳鼻喉、腎、痛風、頭痛、喉嚨異物感等狀況，並且多運動、強健體魄。

▍雙魚座

事業：★★★★★

財運：★★★★☆

感情：★☆☆☆☆

健康：★★☆☆☆

整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽星座落在雙魚的朋友們，給人可愛、夢幻又天真感覺，在事業上繼續維持低調、拓展自己的計畫，在穩定執行的狀況下，事業將會得到很不錯的名氣或發展。

在財運方面，開銷多用在交通、行銷上；有投機財及不錯的偏財運，讓你感覺像是得到了天上掉下來的禮物。

懂得珍惜、積極正向的理財是可以的，但千萬不要想將錢財用不正常的方式轉賺快錢，會有意想不到的風險跟詐騙的狀況發生。想要買房子的雙魚們，容易遇到會漏水、積水、風水有狀況的物件，要多留心確認再下手，避免不必要的損失。

在感情上，生性浪漫的你在這段時間沒有絲毫想婚的念頭，感情上或許有些不為人知的複雜狀況；會有追求但也容易有第三者、心靈出軌的情形發生；若遇家庭言語暴力、被恐嚇的狀況，要學會保護自己，切勿選擇欺瞞自己的心。

在健康上要特別注意心臟！多留意心血管疾病，氣喘、呼吸困難的現象、胃脹氣、胃食道逆流、火燒心等狀況，吃東西要細嚼慢嚥，飲酒須適量。

(中時新聞網)