桃園大潭觀塘工業園區興建中油第三天然氣接收站，恐讓有7千年歷史的藻礁生態遭到破壞，環保團體發起「搶救藻礁」公投連署，到底大潭藻礁有多珍貴？已故導演齊柏林生前曾空拍大潭藻礁，《看見‧台灣》基金會顧問周後傑讚嘆，這麼一片粉紅色的藻礁，跟沙質海岸同時並存，在世界上少有，甚至可以說絕無僅有。

全球氣候暖化，原本可消化二氧化碳排放量的天然藻礁，現在恐因為三接工程而被消滅殆盡。台灣高空攝影家齊柏林生前曾紀錄桃園大潭藻礁，粉紅色的礁體在海水中，看起來就如同海中的玫瑰，令人驚豔。

周後傑表示，齊柏林當時發現，在桃園大潭附近有這麼一片粉紅色的藻礁，而且跟沙岸同時並存，在世界上少有，甚至可以說是絕無僅有，沙丘前方的海岸線，被咖啡色的細沙覆蓋，加上由珊瑚和藻類交疊而成的礁體，退潮時可看到200公尺寬的礁體外露，這個景觀，只有台灣才看得到。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政指出，位於桃園大潭的粉紅色藻礁，每十年才能長一公分，比珊瑚造礁還要慢十倍，因此彌足珍貴。雖然桃園的環保團體2015年就已向政府提出申請，希望可以把這裡列為自然保留區，但是至今都沒有進展。

潘忠政強調，齊柏林的空拍畫面讓我們知道，原來台灣有這麼珍貴的藻礁，「搶救藻礁」公投連署，不只救藻礁，其實就是在救人類，也算是台灣有史以來第一個以生態環境為訴求的公投，值得大家一起來幫它翻轉，形成全民守護環境的共識。

網友紛紛回應「這麼珍貴的地景，我們這一代一定要守住它」、「這種珍貴的藻礁一旦被破壞，就真的沒了」、「世界級珍貴，7600年的藻礁在台灣才有」、藻礁對海洋生物生態真的很重要」。

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(中時新聞網)