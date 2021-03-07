南韓美魔女牙醫師李秀珍擁有高挑纖瘦身材及美麗臉蛋，外型如20多歲女生一般青春貌美，但她其實已經52歲，讓人讚嘆她根本「冰河級凍齡」，而除了醫師工作，李秀珍也經營個人YouTube頻道，除了分享生活點滴外，也大方談論感情史，近日就曝光她不但被小鮮肉求婚過，還曾與某個知名歌手交往，男方身分引發熱議。

曾有過一段婚姻的李秀珍，恢復單身後跟女兒相依為命，母女感情很好，而她不但外型凍齡，也還保持一顆年輕的心，之前曾在影片中表白真心，表示還渴望再結婚生子，並透露已獲得小27歲男友的求婚，但因為19歲的女兒說不想再有弟弟妹妹，也討厭有繼父，說家裡人多就容易吵架，還不如養寵物，因此李秀珍遲遲沒答應求婚，甚至透露因為女兒這樣的想法，過去曾有幾段感情因此分手收場。

而說道感情，李秀珍似乎歷練豐富，也曾交往讓人驚嘆的人物，她在YouTube頻道中提到，過去有一任男友是明星，對方是歌謠界的歌手，兩人交往了4年左右。而在差不多20年前，李秀珍跟朋友去菲律賓旅行，導遊姐姐帶大家去體驗當地夜店，遇到了一夥稱自己17歲的男孩們，李秀珍透露當時她們這邊其實大概都29歲左右了，「我們苦惱了很久才說自己20歲」。

當時她被其中一個男生要電話，身旁友人趕忙說李秀珍在韓國有男友了，是知名歌手，但當他們從菲律賓返韓後，李秀珍便和男友分手了，如今回想，她直言之所以小故事這麼多，「是因為我年紀夠大、活夠久」。

此片一出，明星男友身分引爆網友好奇，李秀珍也留言回應，表示男方曾經超紅，在《歌謠Top10》中拿過第一名，女粉絲特別多，「大家都會認識那位歌手」，還曝光舊愛暖舉，每回她在夜店喝醉，男方就會突然出現，把她帶走，相當浪漫霸氣，李秀珍還曝光明星舊愛的近況：「他現在可能跟某人結婚了，過上好日子了吧」。

(中時新聞網)