中市透過河川揚塵防制作業，中市河床裸露面積減少。（台中市環保局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市運用智慧科技防制河川揚塵，已連續7年未發生大規模河川揚塵污染。台中市環保局7日指出，透過微型監測儀及人工智慧（AI）物聯網，結合校園水幕自動觸發、社區跑馬燈通報及河床水線佈設灑水等技術，不但連續有效防治大規模河川揚塵污染，河床裸露面積也降為25.6％，達到揚塵防制效果。

台中市環保局表示，台中市運用智慧科技防制河川揚塵，目前已布建大安區永安國小噴霧水幕、大安區頂安社區LED跑馬燈及第三河川局自動化灑水線等。

台中市環保局強調，其中，第三河川局水線工法試辦區結合大甲溪河床疏濬工程工區，當工區附近的懸浮微粒達一定濃度時，可觸發水線自動灑水或透過遠端控制啟動灑水機制，可有效及時地降低懸浮微粒濃度，達到防制揚塵汙染。

台中市環保局指出，去年邀集經濟部水利署第三河川局、林務局東勢林管處及台灣台中港務分公司等跨單位合作，針對河川揚塵防制進行聯合稽查及輔導、認養等措施，經統計洗掃街道路達6萬7971公里、改善河川揚塵裸露地有83.77公頃，有效降低揚塵發生機率。

環保局指出，透過河川揚塵防制作業，台中河床裸露面積由2012的63％，降為今年25.6％；經問卷調查發現，民眾對於河川揚塵相較過去改善的認同感，已由2013年的1.6％提升至今年73.5％。

此外，目前東北季風盛行季節，西半部空汙惡化。環保局提醒，幼童、長輩或患有呼吸道疾病民眾，要隨時注意空品狀況，若空品不良或揚塵發生，盡量避免外出或出外戴口罩，以減緩空污影響。

(中時 )