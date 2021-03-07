樂天桃猿今天宣布全猿主場例行賽門票預售資訊外，也公布上半季7場主題日，打頭陣的「Taoyuan Together一致團結日」將在3月23日到4月1日間舉行，全場內外野皆贈送Taoyuan Together桃猿主色刷毛外套，要打出開幕勝利。

全猿主場不分一、三壘座位席，上半季全猿主場目前仍依政策有限度開放觀眾入席。2021年主場例行賽門票預售在今年由全家便利商店獨家取得，上半季主場預售從3月23日(二)起至6月1日(二)止。

首場主題日將於3月主場展開，接替登場的是4月3、4日的「玩具趴」，讓兒童節連假沒有困難的工作，全猿主場搖身一變成為玩具大展，玩具趴首創全猿一番賞，你喜愛的球星可以成為你的玩具。

第3個主題日為「伊萊克斯主題趴」，第4個主題日「-196℃ 強冽Home Party」讓男生貪杯，女生也微醉，迎接母親節，專屬女孩的祭典也不能錯過。

經典主題第九屆新光「動紫趴」今年口袋不能只有500，一起在全猿主場跳起動紫Disco。5月30日的「達人趴」讓各行各業的達人都會出現在全猿主場，讓10號隊友見證經典達人秀。上半季最後一場的主題日是新企劃「爵士響樂趴」，讓城市充滿美酒與爵士。

在會員卡友優先購票後，3月14日14點起在全家售票系統全面預售至每場比賽當日早上11點止(含快樂炒)，預售剩餘票券提供現場購票及兌換票兌換。

❏Taoyuan Together一致團結日：三月主場+4/1。(內外野全區加價並以售票系統資訊為主)

❏玩具趴：4/3、4/4。

❏伊萊克斯主題趴：4/17、4/18。

❏-196℃ 強冽Home Party：5/8、5/9。

❏新光動紫趴：5/21-5/23。(內外野全區加價並以售票系統資訊為主)

❏達人趴：5/30。

❏爵士響樂趴：6/12(暫不開放預售)

(中時 )