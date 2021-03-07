現年47歲的英國高球選手韋斯伍德（Lee Westwood）在美國奧蘭多舉辦的阿諾帕瑪高球邀請賽第三回合最後3洞完成兩個距離30呎的推桿，單回合繳出個人生涯最佳的65桿，以總計205桿、1桿之差暫居領先。

韋斯伍德下個月要過48歲生日，而他寶刀未老，上季在競爭激烈的歐巡賽，個人第三度完成年終第1的成績，在阿諾帕瑪邀請賽第三回合最後3洞抓下了1隻老鷹、1隻博蒂，賽後他說：「現在還能夠一直在高球巡迴賽競爭感覺很棒，而且還可以站上世界前50。如果20年前你告訴我，『48歲的時候仍能留在世界前50』，我一定會對這說法懷疑。」

「不過我自己的水準證明，我還有能力在這些職業賽，和這麼多實力出色的年輕好手競爭，這是我在這星期比賽所做的。」韋斯伍德這回合總共有8個博蒂、1個老鷹、3個柏忌。

年紀小了韋斯伍德20歲的美國好手德尚波（Bryson DeChambeau），第三回合繳出68桿，以1桿之差緊追在後，仍有機會爭取冠軍，另一位27歲美國選手史畢斯（Jordan Spieth），在第2洞以5號鐵桿擊出222碼的一桿進洞，在這棟進帳老鷹，這回合18洞打出68桿，總計207桿並列第3。

(中時 )