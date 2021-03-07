大陸海關總署7日公佈的資料顯示，今年前2個月，大陸進出口總值8344.9億美元，增長41.2％。其中，出口4688.7億美元，增長60.6％；進口3656.2億美元，增長22.2％；貿易順差1032.5億美元，去年同期為逆差72.1億美元。
以人民幣計算，1-2貨物貿易進出口總值5.44兆元(人民幣，下同)，比去年同期增長32.2％。其中，出口3.06兆元，增長50.1％；進口2.38兆元，增長14.5％；貿易順差6758.6億元，去年同期為逆差433億元。
單看2月，外貿進出口2.42兆元，增長57％。其中，出口1.33兆元，增長139.5％；進口1.09兆元，增長10.3％；貿易順差2472.8億元，去年同期為逆差4266.5億元。
按美元計價，2月外貿進出口3718.3億美元，增長67％。其中，出口2048.5億美元，增長154.9％；進口1669.8億美元，增長17.3％；貿易順差378.7億美元，去年同期為逆差619.4億美元。
(旺報 )
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