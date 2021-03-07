大批黑衣人參加台南市安平區街頭殺人案死者王姓男子的告別式。（洪榮志攝）

台南市安平區街頭殺人案死者王姓男子舉行告別式，警方為防治幫派分子藉機滋事，出動大批警力在場攔檢並盤查身分。（洪榮志攝）

台南市安平區街頭殺人案死者王姓男子舉行告別式，警方為防治幫派分子藉機滋事，出動大批警力在場攔檢並盤查身分。（洪榮志攝）

上個月16日台南市安平區發生的街頭殺人案，被追撞砍殺的死者王姓男子，7日上午在南區「憶廬園」舉辦告別式。由於預估將有數百人參加，警方部署上百名警力在場蒐證，還在附近路口設置攔檢點，當場查獲超過50名未成年人前來參加，均依涉嫌違反《兒童及少年福利與權益保障法》帶回分局查處，並通知家長領回。

今天上午8點多，台南市警六分局及支援的警三分局、警四分局、刑警大隊、保安大隊等員警136人，即在西門路一段「憶廬園」的告別式會場展開部署。

「來，排成兩列，查明身分！」警方為防治幫派分子藉機滋事，除事先約制外，也在告別式會場周遭設置多層攔檢點，並依《警察職權行使法》逐一攔檢盤查出入人員的身分，還架設高畫質遠端監錄設備監控，全程蒐證。

其中，有1輛大型遊覽車，搭載10多名來自高雄市阿蓮地區的未成年人前來參加告別式，另也有數十名青少年跟著他人前來，員警盤查發現後，全都依涉嫌違反兒少法帶回分局調查；其中，多人都說不認識死者。

王姓男子的告別式，大約在上午11點左右結束，在大批警力戒護下，過程順利。

(中時 )