美國為大陸第3大交易夥伴，今年1-2月，中美貿易總值為7163.7億元(人民幣，下同)，增長69.6％，占13.2％。其中，對美國出口5253.9億元，增長75.1％；自美國進口1909.8億元，增長56.1％；對美貿易順差3344.1億元，增加88.2％。
今年前2個月，大陸對東協出口4398.3億元，較去年同期增長43.2％；自東協進口3463.7億元，增長21.8％；對東盟貿易順差934.6億元，增加310.4％，與東協貿易總值7862億元，增長32.9％，占外貿總值的14.4％，東協為大陸第一大交易夥伴。
1-2月與歐盟貿易總值為7790.4億元，增長39.8％，占14.3％。其中，對歐盟出口4805.9億元，增長51.9％；自歐盟進口2984.5億元，增長23.9％；對歐盟貿易順差1821.4億元，增加141.2％。
日本為第四大交易夥伴，1-2月，中日貿易總值為3492.3億元，增長27.4％，占6.4％。其中，對日本出口1643.2億元，增長38.2％；自日本進口1849.1億元，增長19.1％；對日貿易逆差205.9億元，減少43.4％。
(旺報 )
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