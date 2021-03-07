民進黨3日中常會通過成立「憲政改革小組」，民進黨發言人顏若芳表示，小組由前黨主席姚嘉文、立法院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦擔任共同召集人，並邀請黨內黨公職與專家學者共同加入。對此，獨派大老施正鋒認為之所以找鄭文燦而不是副總統賴清德，目的就是不要讓賴清德有所表現。

施正鋒4日在網路節目《新聞翟急便》中表示，要改18歲投票權本來也沒什麼，照理說應可以找「沒事可幹」的副總統賴清德就好，但為何是找姚嘉文、鄭文燦和新境界文教基金會副董事長兼執行長邱義仁？

施正鋒指出，因為鄭文燦是桃園市長以及未來的儲君，現在就是在算下一次總統大選的布局，不讓賴清德有所表現，而行政院長蘇貞昌則是鋒芒太露，也沒被排入。他更直言，民進黨正經事不會做，鬥爭和演戲最厲害，像因萊豬跑票而被「打入冷宮」的立委林淑芬就很可憐。

「憲政改革小組」成員包含總統府副秘書長李俊俋、行政院政務委員羅秉成、新境界文教基金會副董事長兼執行長邱義仁、立法院黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政、立法院修憲委員會召委管碧玲、周春米、鍾佳濱、中常委吳秉叡、陳亭妃、蔡易餘、王定宇、何志偉、梁文傑、民進黨副秘書長林飛帆、永社理事長黃帝穎、中研院法律學研究所副研究員蘇彥圖、人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立、台灣青年民主協會理事長張育萌、輔仁大學學士後法律學系助理教授姚孟昌、中興大學法律學系副教授陳信安、中央研究院法律學研究所研究員廖福特、台灣大學法律學院教授林明昕、南台科技大學財經法律所所長羅承宗。

(中時新聞網)