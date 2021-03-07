總統蔡英文自2016年上任後積極推動轉型正義，也成立「促進轉型正義委員會」（促轉會），該會5月底將屆滿，2月底卻有親綠學者專家出面表態反對促轉會「再延任」，引發民進黨內熱議；對此，有綠營人士透露，這跟主委楊翠被架空，以及副主委葉虹靈工作方向引發質疑有關。

台灣民間真相與和解促進會（真促會）學者陳翠蓮、陳嘉銘和黃長玲等人，於228連假期間召開記者會，表態反對促轉會再延任，引發綠營高層高度重視。對於長期戰友開砲質疑，促轉會隨即表示，將虛心檢討不足之處。

由於陳翠蓮等人都是長期關心台灣史、轉型正義的行家，且在學界頗有號召力，因此一出手隨即讓綠營高層好奇，到底本土陣營發生什麼事？探聽之下，有綠營人士透露，原來是促轉會內部權力有矛盾，以及促轉會內部4個工作小組到了必須調整的時刻。

該綠營人士透露，楊翠在會內基本上是被架空，而工作主導權都抓在葉虹靈手上，然而葉所推動的轉型正義方向並不符合學者專家們期待，且會內工作重點分配不均，導致一向溫和的學者們才會站出來反對促轉會再延任。他說，民間團體真促會這次是下很大決心，才出面表態反對。

據了解，促轉會下有4個工作小組，包括「還原歷史真相組」、「威權象徵處理組」、「平復司法不法組」和「重建社會信任組」；除了「還原歷史真相組」與銜接機關的工作談判頗有斬獲外，其他3個小組可謂進度緩慢，有些工作甚至到去年12月、今年1月才開始與銜接機關展開協商未來工作，例如威權象徵處置、不義遺址保存規劃、原住民轉型正義事項和平復司法不法等各項任務。

另外，有民進黨人士透露，促轉會再延任與否，或未來何去何從，確實是總統目前在思考的問題之一，這也是為何上個月底民進黨中常會邀請南台科大財法所所長羅承宗以「邁向轉型正義2.0之路」為題進行專案報告。當時，蔡英文裁示，「我們下一個階段必須要盤點一下到現在為止我們碰到的問題，還有要讓整個轉型正義更能夠符合這個社會的期待。」

該民進黨人士也指出，促轉會「再延任」不單純是延1年、2年或3年這個層次的問題，而是主委和委員們是否更替、預算編列、4個工小組人力重置和工作計畫全面調整等，必須多面向考量。

此外，有消息來源指出，綠營高層曾想過讓促轉會關門，後續業務交給監察院「國家人權委員會」接手，但人權委員會去年卡到法制化不完備問題，這方向暫未明朗；因此，有綠營幕僚建議找台北市黨部主委吳怡農之父、中研院退休學者吳乃德接手促轉會主委，看能否讓促轉業務重新開機。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)