資深影星吳孟達（達叔）上月27日不幸因肝癌病逝，享壽70歲，告別式將於今（7日）紅勘世界殯儀館禮堂舉行。他生前演過無數膾炙人口的電影，與眾多明星結為好友，其中一同合作過《少林足球》的44歲林子聰（肥仔聰），昨（6日）接受採訪時，談到吳孟達生前發給他最後一條訊息，居然是開玩笑說先去閻羅王那裡報名。

林子聰2001年受到周星馳賞識，在電影《少林足球》中飾演「六師弟」，憑一招「輕功水上飄」走紅華語影視圈。6日他在節目中表示自己跟吳孟達有共同興趣，因此常常聯絡，去年11月吳孟達到銀川拍戲，電話中向林子聰透露身處西北大沙漠，氣溫只有零下20度，不過再怎麼酷寒，林子聰說達叔始終保持敬業的態度，身體再不舒服都不會吭聲，等到拍完後，吳孟達整個人暴瘦一圈，最令人心痛的是，他當時還不知道得到肝癌晚期，其他人更不會知道，等同抱著病體拍完整部片。

林子聰憑《少林足球》「六師弟」一角爆紅。（圖／中時資料照）

林子聰說，本來去年12月和吳孟達約在深圳吃飯敘舊，想不到達叔忽然去了澳門，表示自己心臟不舒服，林子聰打算結束廣東的工作後，再飛到澳門會合，未料達叔又說要回香港，他發訊息問到底發生什麼事，卻遲遲沒收到答覆。

後來透過好友田啟文才知道，吳孟達在澳門接受心臟手術，術後的健檢發現腎上腺有腫瘤並擴散，趕緊回到香港化療，一段時間後林子聰才收到回訊，「達叔說自己剛剛做完化療，需要再等等才能見面。他還開玩笑說，自己只是去閻王那裡先報個名而已，之後還可以出來跟大家聚會喝茶。」 林子聰詢問田啟文能不能去醫院探病，考量吳孟達不希望年邁的母親得知此事，便派田啟文當代表探望。

林子聰難過的說，達叔一直都很樂觀，大家都相信他會挺過這次病情，想不到吳孟達卻走得如此快，從發現罹癌末到2月27日病逝，間隔只有短短45天，令人唏噓不已。

(中時新聞網)