為了解乳製品攝取量和代謝症候群(metabolic syndrome, MetS)、高血壓與糖尿病的關聯性，加拿大麥馬斯特大學組成的研究團隊，針對來自5大洲、21個國家的逾14萬參與者，展開長達9.1年的追蹤研究。結果發現，相較於每天不吃乳製品的人，每天2份乳製品的參與者，罹患MetS的機率下逾20%；若是吃全脂乳製品，風險降低更多。同樣地，每天吃2份乳製品，有助於降低罹患高血壓與糖尿病的風險逾10%。

這份研究報告已發表於2020年5月的《英國醫學期刊》。論文指出，MetS患者因代謝異常，往往有血壓升高、腹部肥胖、三酸甘油脂生高、高密度脂蛋白(HDL)降低與血糖升高等指標正裝。現有文獻已證實，MetS與心血管疾病、第二型糖尿病、死亡率的增加，存在著正相關，而飲食介入則可對MetS與糖尿病產生影響。

不過，目前學界僅研究乳製品與血脂、血壓以及心血管疾病的關聯性。部分研究甚至發現，攝取乳製品有助於降低血壓；但目前研究對於乳製品和血糖的關聯性，卻缺乏掌握。

此外，現有研究也發現，攝取較多的乳製品與MetS、糖尿病、高血壓的風險下降，存在著關聯性；不過，迄今這類研究都集中在北美與歐洲，關於中國大陸、印度、南美與非洲，類似的研究卻非常少，恐限制前述研究的普遍適用性。

為此，加國研究團隊試圖進行大型跨國研究評估，以分析乳製品攝取量和MetS、高血壓與糖尿病罹患率的關聯性。研究團隊蒐集來自5大洲、21個國家的35歲至70歲參與者數據，人數多達147,812人，追蹤期約9.1年。

所有參與者須完成「食物頻率問卷調查」，內容包括過去12個月日常飲食攝取量。其中，乳製品涵蓋牛奶、優酪乳、乳酸飲料、起司，並區分全脂或低脂。參與者還需填寫個人病史、處方用藥、教育程度、吸菸與否、身高、體重、腰圍、血壓、空腹血糖等資訊。

結果發現，在追蹤期間，約46,667人罹患MetS(即前述的5種症狀出現至少3種)，13,640人出現高血壓，5,351人染上糖尿病。研究團隊還發現，每天食用2份乳製品的人，出現MetS的風險下降24%；若是實用全脂乳製品，MetS的下降風險更高達28%。

另一方面，每天食用2份乳製品的參與者，罹患糖尿病或高血壓的風險下降11%至12%；若每天吃3分乳製品，風險下降更達13至14%。相較於低脂乳製品，攝取全脂乳製品與降低糖尿病、高血壓的關聯性更強。

研究團隊總結，這是一份觀察性研究，故乳製品為何會產生此一關聯，仍待進一步實驗說明。不過，如果研究結果的因果性得以證實，那增加乳製品、特別是全脂乳製品的攝取，是改善人們代謝不良、肥胖、高血壓、糖尿病與心血管疾病，可行且成本最低的方法。

(中時新聞網)