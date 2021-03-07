台灣南部水情告急，農田水利署與大甲鎮瀾宮今天合辦祈雨法會，向大甲媽祈求降雨。國民黨立委葉毓蘭質疑，台灣現在有臨渴掘井的經濟部長、向媽祖祈雨的農業主管，「搞不好疫苗買不到後，也會要我們喝符水保平安。」

葉毓蘭說，農委會的農田水利署跟大甲鎮瀾宮合辦向大甲媽祖祈求天降甘霖。這是鎮瀾宮時隔五十八年後再次舉辦祈雨典禮。大甲鎮瀾宮至今已舉辦過3次祈雨法會，前三次是在清朝年間、日治時期和民國52年，聽說58年前的祈雨大典後，不到一個時辰，誠意感動天，降下甘霖解除旱象。

葉毓蘭也開玩笑說，鎮瀾宮的顏董事長說這是他第一次祈雨，不知道會不會有效？但顏其實也不要有太大的心理負擔，如果甘霖普降，是大甲媽慈悲；不下，可能是被過去一些凡事都去中的激進人士批評媽祖來自中國氣到了，雲遊四海解悶去了。

葉毓蘭認為，這其實也是最近「xx國家隊」的傑作，沒事農委會的農田水利署哪會去找鎮瀾宮祈雨？主要還是經濟部長王美花居然在回應缺水問題時，講出要科學園區鑿井的言論，大家都已經「剉咧等」，藻礁公投萬一通過，除了繼續添煤加火，搞不好王美花會要全民鑽木取火發電。以此類推，有臨渴掘井的經濟部長、向媽祖祈雨的農業主管，搞不好，疫苗買不到後，也會要我們喝符水保平安。

葉毓蘭分析，從官員種種表現來看，不管是農業、抗旱、能源，政府從來都不做長遠的規劃，多半只是短期措施或內宣作為。王美花用增加燃煤的恫嚇牌幫藻礁公投連署逼出天量，現在又用鑿井逼出國人的智商，儼然神鬼戰士。希望執政團隊能夠加把勁，對於水電等資源利用與農產品產銷問題，專心做好長期規劃，千萬不要臨時抱佛腳，淪為讓人看破手腳的神鬼戰隊。

(中時 )