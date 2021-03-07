110學年度大學繁星推薦管道共68校參與招生，提供1萬6111個名額，3月10日起報名，報名醫學系和牙醫系的考生除了第1階段比序篩選外，考生還須參加面試。

根據大學繁星推薦入學招生簡章規定，全程就讀同一所高中的應屆畢業生，且高一、高二在校學業成績的全校排名百分比符合大學規定，並參加學科能力測驗等大學校系訂定的考試者，可由就讀學校推薦，報名繁星推薦管道。

大學甄選入學委員會表示，110學年度繁星推薦管道於3月10日至11日受理報名和繳費，今年共有68校參與招生，提供1萬6111個名額，和109學年度大致持平。

考生須符合報名校系規定的學科能力測驗、高中英語聽力測驗、術科考試等檢定科目標準，才能參加分發比序，第1分發比序項目為「在校學業成績」全校排名百分比，其餘分發比序項目包括學測單科科目級分、部分科目的級分總和等，由各校系自訂。

甄選委員會指出，繁星推薦分8個學群，第1類至第7類學群將於3月17日公告錄取名單，第8類學群包含醫學系和牙醫系，除了第1階段比序篩選外，考生須於4月16日至25日期間參加第2階段甄試（面試），各大學會於5月10日前公告錄取名單。

參加大學繁星推薦招生的學系可使用學測作為檢定科目，今年以檢定英文科的校系最多（1086校系），其次是國文科（1029校系）；另外也可使用高中英語聽力測驗作為檢定項目，110學年度繁星推薦有60個校系採用英聽，約占總系組數的3.37%。（編輯：方沛清）1100307

(中央社)