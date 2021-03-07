家住台南市東區的42歲黃姓男子，被通報為失蹤人口，近日他徒步走50多公里，一連走了三天，底到高雄小港區，卻迷了路，小港警分局巡邏員警見狀趨前關心，通報家屬接回，順利返家團圓。

高雄小港警分局高松派出所警員吳沛駿、翁藝華執行巡邏及備勤勤務中，在派出所附近發現1名男子徒步行走在人行道上，經趨前關心查出是42歲黃姓失蹤男子，經了解，他從台南市東區住宅，徒步南下至高雄小港區迷失，徒步行走距離逾50公里，家屬接獲警方通知嚇一大跳，以為在台南附近迷途而已，居然走到高雄小港區，幸好經警平安尋獲。

警方進一步查出黃男身分後，發現其為失蹤人口，警方見其身體虛弱，趕緊先行將男子帶返所，安撫情緒並休養。

警員翁藝華並提供渠午餐及飲用水，並循失蹤人口報案系統與黃姓父親取得聯繫，並告知黃男已平安在所內，家屬並表示黃男於2月28日19時許，自行徒步離家後失蹤，家屬心急報案，在住家附近遍尋不著，沒想到黃男竟然徒步走到高雄市小港區來，家屬相當感激警方找到失蹤的黃男，平安歸來。

高松派出所所長陳聖武表示，警察是最貼近民眾的基層公務員，亦是最能即時幫助急難的服務員。員警認真服勤民眾讚譽有佳，風範足堪執勤同仁表率，有助提升警察正面形象。

(中時 )