高市警拍溫馨「微電影」吸引破10萬人次點閱。（柯宗緯翻攝）

媽，明天我要上班，團圓飯你們先吃，不用等我。」這樣一段與媽媽的對話，呈現了許多員警過年時所遇到的真實狀況。近日高雄市警察局在農曆過年期間，推出微電影，感謝每一位堅守崗位的辛苦員警。

農曆過年是屬於團圓的時刻，許多軍警消、醫護人員、服務人員等職業，在這樣的日子仍然堅守崗位，為了感謝他們的付出讓社會更美好，高市警局在110年過年期間，特別推出微電影。

電影開頭是兩名警察追逐一名嫌犯，兵分二路逮捕，完成偵訊後送到地檢署，接著，主角接到媽媽的關心電話，他告訴媽媽：「團圓飯你們先吃，不用等我。」。接著呈現隔天一天的交整、犯罪預防宣導、民眾舉家外出等勤務，當天色昏暗，主角略顯疲憊的步入派出所後，等著他的，是所長貼心準備的年夜飯。

該部微電影花了1個多月的時間拍攝後製完成，全部演員都是本局員警，為了追求更好的畫面，許多片段都是拍攝多次，其中在小巷追逐嫌犯的畫面，更是演員跑了30幾次才拍攝完成。

微電影在高市警察局臉書粉絲專頁推出迄今，已吸引了多達10.7萬次民眾觀賞、7,500多次按讚，並獲得民眾留言支持慰問警察的辛勞，其中最引人注目的，有陳其邁市長的按讚及留言：「謝謝你們，新年快樂！」。也歡迎大家到高雄市警局的粉絲專頁(https：／／www.facebook.com／KaohsiungPolice／)，按讚支持。

(中時 )