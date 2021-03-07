高雄市北區某分局1名偵查隊吳姓副隊長，去年和同為警官的妻子「奉子成婚」，未料吳男卻在妻子懷孕期間，和擔任護理師的前女友藕斷絲連，妻子去年底生下小孩後，獲悉丈夫劈腿前女友還「搞出人命」，情緒幾乎崩潰，向長官投訴，刑大和該分局督察組調查後，認為該名副隊長已婚有不正當男女感情關係，影響警譽，將他記一大過處分後，並調地處分。

據了解，該名吳姓副隊長去年6月才從刑事局偵查正降調至高雄市警局7序列警務員，原本在高雄市刑大內勤兩線兩星的警務員，今年1月由刑大指派至分局擔任偵查隊副隊長一職，平常工作表現平平。

知情人士指出，吳姓副隊長在刑事局任職期間，和同為警官的妻子相識、相戀，現任妻子是單位裡的正妹警官，婚前亦有不少人追求，兩人去年「先有後婚」，妻子順利產下一子後，正當外界紛紛給予祝福時，卻爆出吳姓副隊長搞婚外情，小三還是吳男的前女友，吳男劈腿藕斷絲連的前女友，還搞大對方的肚子，且即將臨盆。

吳男的正宮警官妻子得知丈夫在外和小三「搞出人命」，情緒幾乎崩潰，向刑大長官哭訴告狀，要求長官「主持公道」，刑大交由分局督察組調查，證實吳姓副隊長婚外情行為屬實。

本刊調查，依據「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」，警政署訂出警察人員涉及「不正常感情交往」分4個處分等級，分別為「不正常交往」、「於非公眾場合同處一室」、「發生性交」、「同居或生有子女」，處分則從申誡到記一大過不等；吳姓副隊長婚外情還和小三有了小孩，因此遭記一大過處分。

高雄警界瘋傳該名吳姓副隊長「小頭管不住」毀了自己前途， 但目前仍擔任副隊長一職，卻仍未調職，仍可領刑事加給；基層認為，該名副隊長除了記一大過處分，也應拔除刑警牌並調地處分，從重處分才是。

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(中時新聞網)