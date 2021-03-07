鎮瀾宮董事長顏清標（左二）、台中市長盧秀燕（右二）、田水利署台中處長陳榮福（左一）等擔任祈雨祭典主祭。（王文吉攝）

大甲鎮瀾宮考究古制，於祈雨壇旁高掛知雨之鳥「商羊」，相傳降大雨前，常屈一足起舞。（王文吉攝）

鎮瀾宮已有58年未舉辦祈雨祭典，廟方恭請二媽、神農大帝、太子元帥、福德正神、貞節媽等神祇登上祈雨壇。（王文吉攝）

台灣爆缺水危機！大甲鎮瀾宮58年來首次舉辦祈雨法會

農委會農田水利署商請大甲鎮瀾宮7日舉辦祈雨祭典，廟方遵循古制，於廟埕搭建祈雨壇，依道教科儀，祈求天降甘霖。昨深夜台中降下短暫大雨，今日一早水氣多，但未降雨，廟前廣場湧入近千著白衫信眾虔誠祝禱，全程參與長達2小時的祭典儀式，最後法師擲筊請示上天「普降甘霖」，一次就獲得聖筊應允。

大甲鎮瀾宮舉辦祈雨祭典，廟前廣場湧入近千著白衫信眾虔誠祝禱。（王文吉攝）

大甲鎮瀾宮舉辦祈雨祭典，廟前廣場湧入近千著白衫信眾虔誠祝禱。（王文吉攝）

大甲鎮瀾宮舉辦祈雨祭典，廟前廣場湧入近千著白衫信眾虔誠祝禱。（王文吉攝）

鎮瀾宮已有58年未舉辦祈雨祭典，廟方恭請二媽、神農大帝、太子元帥、福德正神、貞節媽等神祇登上祈雨壇，製作祈雨布幡，書寫「皇天降雨救萬民」「大亢旱魃禾豐潤」等訴求，以及司雨神祇聖號，並糊製祈雨令「商羊」鳥形象，以祈天降甘霖，利農田灌溉、民生使用。

鎮瀾宮舉辦祈雨祭典，於祈雨壇旁豎立祈雨布幡，書寫「皇天降雨救萬民」「大亢旱魃禾豐潤」等訴求，以及司雨神祇聖號。（王文吉攝）

大甲鎮瀾宮考究古制，於祈雨壇旁高掛知雨之鳥「商羊」，相傳降大雨前，常屈一足起舞。（王文吉攝）

多位法師7日上午9時開始誦經，鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤親自出席，並邀請「地方父母官」台中市長盧秀燕、農田水利署台中處長陳榮福、副處長王副俊雄等擔任主祭，另大甲、大安、外埔、后里等區里長均身著白衫出席祭典，廟埕也湧入友宮代表與數百信眾。

鎮瀾宮董事長顏清標（右三）、台中市長盧秀燕（右二）、田水利署台中處長陳榮福（右四）等擔任祈雨祭典主祭。（王文吉攝）

外界關注祈雨成效，顏清標語帶保守表示「盡人事、聽天命」，自己也沒有把握。他說，大家虔誠祈雨，他強調祈雨不是迷信而是「有拜有保庇，有拜有希望」，大家同心合力祈求，「大甲媽也要和天公眾神明商量。」

顏清標也提到，過去大甲媽有10幾次祈雨應驗，人民的心願，上天都有看到，並賜聖筊應允，相信「雨水媽」一定會帶來雨水；昨天下午3點半「好時好日」，請出五穀先帝（神農大帝）時，大甲地區「雨就來」，今天誰有來誰來沒來都沒關係，最重要的是雨水要下在集水區，各地水庫才能有解渴。

盧秀燕率農業、水利、經發、民政、消防等5位局長全程參與，跪拜2小時，她感謝鎮瀾宮與農田水利署台中管理處聯合舉辦祈雨法會，希望透過大家誠心參拜，祈求風調雨順、國泰民安、四季無災、所求如願、天降甘霖，再次感謝大家參加，也祝福今日一切順利，大家身體健康、萬事如意，感謝雨水媽的守護，保佑大家平安。

(中時 )