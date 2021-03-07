婦人接到詐騙電話，索性三民二分局陽明派出所警方及時阻詐，讓她成功保住42萬。（柯宗緯翻攝）

高雄65歲許姓婦人日前接獲詐騙電話，對方自稱是中部刑警，告知她涉及洗錢掏空案，還要婦人配合清查資金，代為交付保管，婦人連忙提領42萬現金，事後越想越不對，找上三民二分局陽明派出所求助，最後警方及時阻詐，讓她成功保住42萬。

三民第二分局陽明派出所警員陳奕丞日前執行值班勤務時，一位65歲許姓婦人驚慌地跑入派出所，喊著「拜託警察幫幫我！」陳奕丞安撫婦人情緒並詢問發生何事。

婦人娓娓道來，自己接到一通電話，對方自稱是台中市警察局的刑警，「妳涉嫌洗錢掏空案件，帳戶已被監管，唸出妳的年籍資料，我製作電話筆錄，此案偵查不公開，妳不可告知親友」

對方恫嚇口吻說著，隨後電話轉接給台北市地檢署，檢察官請她配合清查資金，並交付保管，婦人連忙前往銀行ATM提領帳戶內42萬元現金，檢察官遂叫她將錢帶回家裡，檢察官會前往領取，過程中檢察官都以威脅恐嚇的語氣要求她執行每一步驟，而且不能掛上電話。

婦人領出現金上車後，不小心按到結束通話鍵，掛上電話、看著包包內的42萬現金，想著自己即將被起訴，相當惶恐，決定將車子開往住家附近的陽明派出所，希望警察能幫助她。

警員鍾佩吟立刻告訴婦人這是常見的假檢警類型詐騙，千萬不能上當！警員陳奕丞接著將假檢警詐騙的對話流程敘述給婦人聽，婦人一聽赫然發現和自己接到的電話內容一模一樣，才願意相信自己差點被詐騙集團騙走養老金。

警員鍾佩吟也告知婦人按照以往經驗，掛斷與詐騙集團的通話後，若他再回撥、妳沒接到，他便不會再打，因為他知道妳已經拆穿騙局，婦人連忙點頭稱謝，感恩警察及時阻止她受騙，陳奕丞護送婦女先將現金存回銀行，並陪同婦人平安返家，婦人放下驚慌失措的心，溫暖踏實的心油然而生，有警察保護著，真好！

(中時 )