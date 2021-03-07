高雄一名婦人領錢領到皮夾不見，直到警方登門才知曉。（柯宗緯翻攝）

高雄一名婦人領錢領到皮夾不見，直到警方登門才知曉。（柯宗緯翻攝）

高雄三民第二分局陽明派出所警員陳勁翰晚間執行巡邏勤務時，巡簽至轄內彰化銀行，赫然見到提款機上遺落一只皮夾，粉色名牌短夾內有大筆仟元鈔，並有失主的身分證、提款卡、信用卡等個人重要證件，陳勁翰抬頭望向銀行附近並無其他民眾，顯見失主早已離去，查看身分證發現失主戶籍地恰巧在本所轄區，遂驅車前往，婦人直到警方上門，才知道自己錢包不見。

52歲王姓女子應聲開門，見到警察站在門口嚇了一大跳，詢問自己發生何事，警員陳勁翰拿出皮夾時，女子「啊」了一聲，並狐疑為何皮夾在警察手上，自己渾然不曉，經陳勁翰說明在提款機拾獲時，女子方恍然大悟，自己領完錢剛好接了一通電話，就將皮夾落在提款機上，急忙回家處理事情，完全忘記自己沒拿皮夾，檢查皮夾內毫無損失後，女子感激地猛點頭，感謝警察的熱心協助，直呼陽明警察好讚！

警方表示，為民服務本是社區警正導向核心之一，亦為本市警局積極推動目標，在民眾遭逢困境時，警方竭誠提出關懷與服務，秉持「把民眾小事當作大事來服務」，以敬業與用心取信於民、爭取民眾對警察打從心底的認同與讚賞。

(中時 )