闕姓男子撞上路樹倒在水溝時，仍有生命跡象，不過在送醫途中，突然失去呼吸心跳，經救護人員給予適當處置後，曾一度恢復生命跡象，不過最後仍因傷重不治。（消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

來自台北59歲闕姓男子6日獨自騎乘黃牌重機，準備從花蓮往太魯閣閣口方向上山，沒想到行經臺8線（中橫公路）時，疑因車速過快，不慎撞上路樹，直接摔落路旁水溝；警消趕抵現場發現，闕男臉部變形、不斷吐血，且意識不清，送醫急救途中失去呼吸心跳，經搶救中一度恢復生命跡象，不過最後仍因傷重不治。

花蓮縣消防局新秀分隊表示，6日上午11點25分左右接獲通報指出，一名重型機車倒在臺8線187.5公里處，靠近亞洲水泥大門口路樹旁，且有名男子倒在水溝內無法起來。警消趕抵現場發現，男子滿臉鮮血，臉部變形 ，全身多處擦挫傷，雖意識不清不過仍有生命跡象，趕緊由救護車送往花蓮慈濟醫院。

新秀分隊說，男子在送醫途中，突然失去呼吸心跳，經救護人員給予適當處置後，曾一度恢復生命跡象，不過最後仍因傷重不治。

警方表示，闕男當時駕駛黃牌大型重型機車，沿臺8線由東往西行駛，行經187.5公里處時，疑因車速過快，不慎自撞路邊路樹後，摔落路旁水溝。經查闕男有適當駕照，酒測值為0，至於詳細肇事原因尚待調查釐清。

在臺8線亞洲水泥附近經營咖啡店的業者表示，沿線路寬、加上直線，所以汽車或機車行經的速度快，不過從來沒有遇過死亡車禍，警方也會不定時在附近測速照相加強取締，因此駕駛都會多加留意。

(中時 )