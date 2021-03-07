研議多時的台灣與帛琉的「旅遊泡泡」將有重大進展。旅遊業傳出帛琉總統預計15日來台宣布相關措施，雙方擬每週各飛8班，指揮中心2、3天內會討論相關細節。

根據旅遊業者透露，目前規劃的台帛「旅遊泡泡」採團進團出，雙方每週各飛8班，台灣是華航每週6班，長榮每週2班，帛琉太平洋航空則向台灣虎航溼租飛機，每週飛8班。

旅遊業者指出，帛琉受限機場，只能起降100多人座的單走道飛機，旅客量並不大，但總是好的開始，希望未來能有更多的旅遊泡泡。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥告訴中央社記者，指揮中心先前確實曾針對部分國家研議開放旅遊泡泡，也曾派2名醫師到當地了解狀況，後來因疫情等因素延滯至今，但他坦言，近期確實有重啟旅遊泡泡的規劃，預計這2、3天就會召開會議，就先前的方案進行延續性的討論，相關開放細節及時程要等到會議後才會有比較明確的結論。

觀光局長張錫聰則低調回應，一切遵照指揮中心的規劃與安排。

旅遊業者表示，外交部長吳釗燮1月赴帛琉參加總統就職典禮，接受當地媒體採訪時對台帛建立「旅遊泡泡」表示樂觀，但提及其中有挑戰。外交部1月也在記者會表示，政府將在確保防疫無虞的前提下，持續為推動台帛安全旅行圈努力。

帛琉媒體曾報導，新任總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）大力提倡與台灣建立台帛「無菌廊道」（sterile corridor），以恢復、強化兩國民眾在醫療、商務等領域的交流合作，並振興受疫情影響的觀光產業。惠恕仁1月21日在就職典禮致詞表示，一旦成功建立「無菌廊道」，台灣與帛琉將開全球首例。

(中央社)