12：04台東近海規模3.8地震 最大震度台東、屏東3級 12:362021/03/07 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天中午台東近海發生規模3.8地震，最大震度台東、屏東3級。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天中午12時04分台東縣近海發生規模3.8地震，地震深度11.4公里，震央在台東縣政府南偏西方52.3公里，位於台東縣近海，各地最大震度為台東縣、屏東縣3級。 新利嘉溪橋路線切換 3／24深夜知本-台東自強號停駛 屏東長治鄉理髮店大火影響3民宅 3人嗆傷送醫 (中時新聞網) #台東縣 #地震 #規模3.8 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鋼 與下游共商Q2內銷盤價 04:102021/03/07 專題周報 台積招募9,000人 徵才規模創新高 04:102021/03/06 財經要聞 植樹兼顧環保 台東林管處首度改採紙盆 16:062021/03/06 寶島 東華書局創辦人遺孀 捐3.8億蓋長照大樓 04:102021/03/06 地方新聞 落實使用者付費 維護健保永續 04:102021/03/07 企業經營 自由車》本想退休務農 他放不下續戰 14:502021/03/06 體育 外資2月噤聲 微量淨匯出6億元 04:102021/03/06 財經要聞 12歲女童臉書交友 寒假3度被帶去嚐禁果母崩潰 09:242021/03/07 社會 勁敵爆殺手級車款 特斯拉遭空頭大屠殺 11:472021/03/06 財經 葉毓蘭》交安即國安 不要只是口號 10:482021/03/07 生活 無子西瓜社福基金會募得3.8億資金 王建煊鑫淼天使居動工 04:102021/03/06 財經要聞 生活熱門新聞 台北人妻嫁到台中 一看當地人吃花椰菜方式驚呆：長知識了 - 生活 逛好市多結帳13000 她一對發票驚覺被坑 網：明細一定要自己對 - 生活 國中弟買30元滷味遭老闆冷拒「我們低消50」 真相曝光大逆轉 - 生活 煮水餃別直接下鍋！30年老師傅授3步驟：不會破皮還更美味 - 生活 全世界搶疫苗 印度神童預言：恐業力引爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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