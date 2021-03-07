農委會主委陳吉仲（右）和台農發董事長洪忠修（右2）7日出席草屯鎮農會活動比鄰而坐，針對「近親繁殖」質疑，陳吉仲說洪和他的妻子，都是經過考試進入農委會相關部門工作，兩人是盡職的好員工。（黃立杰攝）

近日國民黨立院黨團總召費鴻泰嚴正指出，台農發董事長洪忠修是農委會主委陳吉仲的學生，洪忠修的妻子劉方梅現在是陳吉仲的祕書，藍委們表示民進黨內舉不避親，近親繁殖又坐擁高薪；對此陳吉仲7日出席草屯鎮農會活動表示，洪忠修和他的妻子，都是盡職的資深員工。

陳吉仲表示，台農發的工作並非和外銷業者爭利。而洪忠修和他的太太劉方梅，兩人是透過高考進入公務部門，在農委會相關部門已工作數十年，都很敬業認真，劉身為他的秘書和幕僚，是得力助手。希望外界不要因為鳳梨議題，導向到人事紛爭，希望民眾持續關注農委會如何透過內外銷，幫助鳳梨的產銷調節，

費鴻泰表示，現任台農發董事長洪忠修，過去是農委會國際處長，借調當董事長後月薪超過20萬，年薪據傳逾300萬以上，且之後還可回任公務員；洪忠修妻劉方梅，竟是陳吉仲辦公室祕書，事實上劉就讀中興大學時，指導教授便是陳吉仲，質疑是政治分贓。藍委林奕華指稱台農發人事有近親繁殖的嫌疑，懷疑陳吉仲、洪忠修等人想組「吉仲幫」。

洪忠修則反駁藍委，憑什麼批評他和太太不可以是公務員，請專注他在公務方面的表現。如果他在工作領域做不好他無可厚非，但請不要質疑他私領域的事務。

(中時 )