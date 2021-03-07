高雄市前鎮警員4日巡邏時，發現一名女子獨自在街頭徘迴，上前詢問才發現她身無分文。據了解，這名女子特地從台中南下見男網友，等了3天3夜，身上的錢全花光，對方卻連影子也不見。警方立刻將其帶回警局安置，並協助返回台中。

高雄市前鎮警分局草衙派出所巡佐與警員4日凌晨2時執行巡邏，經過草衙道購物中心的計程車招呼站時，發現一名女子獨自游走在街頭，眼神空洞，身上還提著大包小包的行李，遂上前關心，而女子則表明，「需要錢回台中。」

經了解，該名女子在高雄無熟識親人，被警方發現時，不僅身上一毛錢也沒，手機也沒電，警方決定將她帶回安置；而初期時，女子始終不肯鬆口遊蕩高雄街頭的理由，直到員警細心詢問，她才緩緩道出，其實是和男網友約好要在草衙道見面，才特別南下高雄，沒想到卻誰也沒等到。

這位女子雖狠狠地被放鴿子，仍癡情的想等到男網友，這一等就是三天三夜，等到身上的錢都用盡還不願放棄。警方得知女子的苦衷後，立刻集資協助女子購買回台中的車票，同時也自己出錢買食物讓女子充飢，女子對於警方的暖心協助頻頻致謝，也承諾將會返還車資，以回報恩情。

(中時新聞網)